Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 августа: 22 новых заболевших за сутки

Заболевших ежедневно становится все больше Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму под наблюдением по коронавирусу находится 1086 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 12. Об этом сообщили в министерстве образования Крыма.

В ведомстве уточнили, что в стационарах - 807 человек, в обсерваторы за сутки изолировано 267.

Лечение от коронавируса в медучреждениях Крыма проходят 502 человека, выписаны и выздоровели 1303.

Тем временем, для туристов, приезжающих в Крым, составили список законно работающих отелей. Его можно посмотреть на сайте министерства курортов и туризма республики.

Перечень объектов составлен по заявкам организаций, взявших на себя обязательства выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: министерство здравоохранения Крыма

В Крыму коронавирус за сутки обнаружили у 22-х человек, обследовали на коронавирус 1 303 человека. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Два человека за сутки скончались от коронавируса.

По его словам, 11 из зараженных выявили при обращении за медицинской помощью (1 человек прибыл из другого субъекта РФ), еще пять человек были контактными по ранее зарегистрированным случаям, шесть - при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 1855 случаев коронавируса, 83 завезли из-за границы, 117 – из субъектов РФ и по контакту с ними.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За 18 августа один человек скончался в Севастополе от COVID-19 за прошедшие сутки, в городе зарегистрировано два новых случая заражения.

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