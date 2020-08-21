Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 августа: 55 новых заболевших за сутки

Крым бьет рекорды по количеству зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

Крым стал одним из 12-ти регионов России, где ситуация по коронавирусу остается сложной. Согласно рейтингу, составленному Центром экономических исследований, республика находится в так называемой «красной зоне».

Рейтинг был составлен на основании индекса заболеваемости, он показывает, сколько человек заражается от больного коронавирусом. Если регион в «красной зоне», показатель колеблется от 1,1 до 1,4. В «зеленой зоне» этот показатель составляет 0,7-0,9.

Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму находится 1057 человек, из них под динамическим наблюдением на дому - 12 человек, в стационарах - 788, изолировали в обсерваторы за сутки 257 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 20 августа зарегистрировали новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом - 55 человек.

25 из зараженных выявлено при обращении за медицинской помощью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 19 зарегистрировано среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 - при скрининге здорового населения, два прибыло из Украины.

Всего в Крыму с начала развития эпидемиологической ситуации зарегистрировали 1910 случаев новой коронавирусной инфекции.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 21 августа зарегистрировано десять новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города. Все заболевшие – местные жители в возрасте от 15 до 88 лет. После выздоровления выписано еще четыре человека.

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