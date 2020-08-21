Турист из Омска убил в Крыму свою невесту и сбросил ее тело с обрыва Долины приведений

Девушка скончалась на месте. Фото: Википедия.

Уединенный пикник на горе Демерджи закончился для молодой пары турситов из Омска поножовщиной: 27-летний парень убил свою девушку и сбросил ее тело с обрыва.

Пара возлюбленных из Омска приехала на отдых в Крым. Утром в понедельник возлюбленные решили отправиться в поход на гору Демерджи, чтобы устроить себе пикник с незабываемым видом.

Когда почти стемнело и нужно было возвращаться обратно, парочка сначала решила выяснить отношения. Громкая ссора стремительно переросла в драку. В какой-то момент парень достал нож и нанес им своей возлюбленной шесть ударов в шею.

Чтобы скрыть следы, убийца решил скинуть тело девушки с обрыва Долины приведений. Когда задуманное было реализовано, парень вернулся домой.

Испытывая раскаяние, он решил поделиться ужасной историей со своим приятелем, который решил пересказать услышанное полиции.

Когда за убийцей приехали правоохранители, турист не стал сопротивляться и быстро во всем сознался. Он показал и рассказал полиции о всех деталях преступления и даже указал на место, где сокрыл тело возлюбленной.

Мужчина сознался в убийстве и рассказал о подробностях преступления. Фото ГУ СКР по Крыму и Севастополь

Теперь туристу грозит тюрьма. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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