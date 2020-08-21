Ларису Долину не смущают обнаженные зрители на пляже Коктебеля

Фестиваль проходит в 18-й раз. Фото: Туристический портал Крыма.

Народная артистка России, джазовая эстрадная исполнительница Лариса Долина в этом году стала хедлайнером фестиваля Koktebel Jazz Party. Перед вечерним выступлением на сцене вместе с ансамблем Якова Окуня и оперной дивой Хиблой Герзмавой, певица рассказала, как пережила период изоляции и что планирует к своему 65-летию.

- Я устала от этой пандемии, - рассказала Долина. - Мне пришлось принимать государственные и вступительные экзамены онлайн, заниматься со студентами онлайн. И этот фестиваль - первая ласточка, с которой мы можем выйти в люди. Пусть с определенными ограничениями, но выйти.

Благодаря коронавирусу, считает певица, ей удастся спеть вместе с Хиблой Герзмавой, выступления которой она старается не пропускать. Такую возможность Долина назвала «джек-потом», и ее отнюдь не смущает, что первый чек-саунд на сцене встречали зрители в купальниках.

Лариса Долина перед вечерним выступлением в Крыму. Фото: Анна КИРИЕНКО

- Меня это совершенно не смущает, - уверяет певица. - Мне очень нравится, что сцену поставили прямо на берегу моря. Это придает особое настроение всем нам. И погода, и солнце, и море - просто потрясающе. То, что зрители на пляже в купальниках, ничего в этом такого нет. Я только счастлива, что приобрету в их лице потенциальных поклонников.

Отсутствие летних гастролей из-за коронавируса артистка переживает сложно. Но после приема экзаменов в Московском государственном университете культуры, Долина с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой отдохнули две недели в Сочи.

- Мы привыкли каждый год ездить на море, поскольку без моря я себе жизни не представляю, - призналась певица. - Я родилась и выросла на море. Для меня море, это не просто зайти в воду, искупаться, поплавать. Для меня море - это источник питания. Поэтому без моря я совершенно не могу.

Эта поездка в Крым для Долиной исключительно рабочая. Завтра утром ее ждет самолет в Москву - идет запись композиций, которые украсят концерт в честь 65-летия артистки. Раскрывать подробности Долина не стала, чтобы сохранить интригу.

СПРАВКА «КП»

В этом году на пляже курортного поселка Коктебель проходит XVIII фестиваль Koktebel Jazz Party. С 21 по 23 августа на сцене выступят Лариса Долина, Игорь Скляр, группа «Моральный кодекс». Все собранные средства от продажи билетов организаторы направят на ремонт дома культуры Коктебеля, который пострадал от пожара.

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