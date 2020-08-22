Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 августа: 47 новых случаев заражения за сутки

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 47 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Крыму на 22 августа под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 1075 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 12 человек, в стационарах – 817, а в обсерваторы изолировали за сутки 246 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 47 человек.
Из общего числа зараженных 24 самостоятельно обратились в больницу, почувствовав неладное, сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.
Еще 16 человек нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 – при скрининге здорового населения.
Всего в Крыму с начала пандемии зарегистрировали 1957 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Фото: министерство здравоохранения Крыма
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе на утро 21 августа зарегистрировали 10 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в правительстве города. Все заразившиеся – местные жители в возрасте от 15 до 88 лет. Успешно побороли болезнь еще четыре человека.
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