В Крыму 8 дельфинариев отказались от генетических паспортов для афалин

У дельфинов берут мазки, чтобы провести экспертизу. Фото: Сергей Кривохижин

Крымские ученые решили выдать всем дельфинам, живущим в неволе, генетические паспорта. Но чтобы подготовить столь серьезный документ, специалистам необходимо взять «анализы» у этих млекопитающих.

ПАСПОРТА ПОЛУЧАТ ВСЕГО 10 АФАЛИН

В Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» сообщили, что ученые произвели забор биоматериала для генетического паспорта лишь у десяти дельфинов: трех из Евпаторийского дельфинария, пятерых из «Нептуна» на Донузлаве и двух из Карадагского дельфинария.

- Владельцы остальных восьми коммерческих дельфинариев отказались от паспортизации своих животных. Изменить эту ситуацию может только введение требования обязательной молекулярно-генетической паспортизации на государственном уровне, как это было сделано с чипизацией, - отметили в Центре.

Крымские ученые хотят обратиться в Росприроднадзор, чтобы там внесли поправки в регулирующие документы и обязали коммерсантов выписать паспорта на всех своих артистов-невольников.

ЗАЧЕМ ДЕЛЬФИНАМ ДОКУМЕНТЫ

Генетические паспорта, поскольку ДНК не меняется в течение жизни, позволят эффективно бороться с нарушениями закона в дельфинариях. Таким, как замена млекопитающего, погибшего от ужасных условий содержания, «новичком», браконьерски выловленными в Черном море. Бывает, что краснокнижных черноморских афалин выдают за их тихоокеанских собратьев, привезенных из Японии, которые не имеют такого защитного статуса. Случается, что и незаконно выловленных дельфинов оформляют, как «детей» афалин, которые живут в неволе.

«ПОДМЕНЫ ДЕЛЬФИНОВ - БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ»

Пользователи соцсети, где размещен пост Центра, довольно эмоционально прокомментировали эту новость.

- Все ваши паспорта можно подменить, - пишет Ольга.

Другой пользователь отметил, что паспорт подменить невозможно, поскольку он лежит на сервере в министерстве.

- Данные по ДНК не так просто подменить, нужно значь что и как делать - это же не просто номер в паспорте, - отмечает Илья.

Тамара:

- Коммерческие дельфинарии, своим отказом от паспортизации, тупо доказали свое живодерское ведение бизнеса. Подмены дельфинов - были, есть и будут.

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