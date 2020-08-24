В Крыму рассказали, как будут решать проблемы с пробками

Каждое лето в Крыму обостряется проблема с пробками. Фото: Александра Тимощенко

Ремонт дорог в разгар туристического сезона и, как следствие, бесконечные пробки - вечная проблема для крымчан и отдыхающих солнечного полуострова. В пик лета, когда весь народ спешит на моря, самым большим препятствием становятся, конечно же, многочасовые заторы.

Как изменилась ситуация на крымских дорогах, «Комсомолке» рассказал начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Александр Нефедов.

ГДЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБКИ

Во время курортного потока трафик на крымских дорогах увеличивается. Все жалуются, что пробки бесконечно тянутся по Евпаторийской, на въезде в Ялту и в самом Симферополе.

- Два года назад основные пробки наблюдались по трассе Симферополь - Феодосия - Керчь. Даже в одной Феодосии можно было простоять четыре часа. С открытием трассы «Таврида» пробки в некоторых местах Крыма совсем исчезли. На сегодняшний день загруженными все еще остаются Ялта, Симферополь и Саки, - рассказывает Александр Нефедов.

Еще при Украине основной транспортный поток двигался с севера на юг, но с открытием Крымского моста ситуация изменилась, транспортная сеть не была рассчитана на такое перераспределение, поэтому стали образовываться пробки.

Самый загруженный период для крымских дорог - это лето, начиная с июля, потому что приезжают туристы с материковой части России и сами крымчане чаще выезжают за пределы собственных городов.

КАК БУДУТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ЗАТОРОВ

- В Ялте самая сложная ситуация, тут пробки всегда. Это все потому, что город располагается в горах и дороги расширять некуда, поэтому единственный выход для курортного города может быть связан с организацией комплексных схем дорожных движений, как это было сделано в Москве. Также с такими мерами, как запрет парковки и управленческими мерами, - отмечает начальник.

Чтобы улучшить ситуацию на дорогах, в Крыму уже сейчас принимается очень много мер: строятся новые трассы. В программу включают специальные дороги, которые будут идти в обход загруженным городам республики.

- Как раз в Ялте мы делаем новую схему движения, чтобы ослабить весь транспортный поток. Посмотрим, как это поможет, - говорит КП-Крым Нефедов.

Въезд в Симферополь традиционно загружен, но с открытием новой трассы, эта проблема решится, потому что появится множество альтернативных направлений, а машин станет намного меньше.

САМЫЕ АВАРИЙНЫЕ ТРАССЫ

Одной из самых аварийных является трасса Алушта-Симферополь, по словам начальника Службы автодорог.

- Также многие заметили, что на «Тавриде» высокая аварийность. Это связано с тем, что большинство людей, которые едут по новой трассе, двигаются с материка. Обычно они уже уставшие, потому что позади несколько тысяч километров, - отмечает начальник.

Однако с открытием четырехполосного движения количество аварий должно уменьшиться, заверяет Нефедов.

ПОЧЕМУ ДОРОГИ РЕМОНТИРУЮТ ВО ВРЕМЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА?

- Это связано со спецификой доведения средств до республики. Крым имеет одногодичное планирование, и деньги на дороги нам попадают только в середине года, поэтому и ремонт дорог мы начинаем летом, когда очень много туристов и, конечно, машин. Но надеемся, что в будущем ситуация наладится, - отвечает начальник службы.

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