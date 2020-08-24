Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 августа: 55 инфицированных обнаружили за сутки

Зараженных становится все больше Фото: Архив "КП"

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находятся 1131 человек, из них под динамическим наблюдением на дому - 12 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

В стационарах находятся 913 человек, в обсерваторы изолировано 206 человек.

Выздоровели после инфекции 1378 человек. Лечиться от коронавирусной инфекции продолжают 635 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 23 августа в Крыму зарегистрировали 55 случаев коронавирусной инфекции. 19 обратились за медпомощью самостоятельно, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

20 зараженных выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 - при скрининге населения, 1 случай завозной из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2064 случая новой коронавирусной инфекции. 86 из них завозные из-за границы, 121– из субъектов РФ и по контакту с ними, 1548 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 309 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2154 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 22 августа выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе правительства города, все зараженные – севастопольцы в возрасте от 21 года до 80 лет. Они были контактными по ранее заболевшим родственникам.

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