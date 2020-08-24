Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 августа: 33 новых инфицированных за сутки

С каждым днем количество зараженных коронавирусом растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находятся 1151 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому - 12 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.

В стационарах - 920 человек, изолировано в обсерваторы 219 человек.

Лечение в медучреждениях Крыма от Covid-19 проходят 628 человек. С выздоровлением выписано 1418 человек.

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Фото: Министерство здравоохранения Крыма

За сутки коронавирус в Крыму обнаружили у 33 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здорового населения, 2 случая – завозные из Украины, – написал Аксенов.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 2 097 случаев коронавируса. 88 из них завезли из-за границы, 121 – из субъектов РФ и по контакту с ними. 1 578 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лабораторно подтвержденными результатами, 310 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За весь период выздоровели 1418 человек, из них 40 – за последние сутки.

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По состоянию на утро 24 августа зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. В числе заболевших - 52-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 72 до 86 лет. После выздоровления выписаны еще пять человек.