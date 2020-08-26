Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 августа: 34 новых инфицированных за сутки

В Крыму 34 новых случая коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проводить в регионе всероссийские и международные спортивные соревнования. Изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности к ЧС из-за коронавируса.

Мораторий снят на спортивные мероприятия, проходящие на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на межрегиональные, всероссийские и международные состязания в рамках единого календарного плана, республиканские соревнования, включая сдачу норм ГТО. При этом общее количество участников не должно превышать 50 человек, посетителей должно быть не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения.

Напомним, 12 сентября Крым уже в четвертый раз примет Кубок мира по прыжкам в воду с экстремальных высот. Соревнования состоятся на набережной Ялты.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19 на 26 августа

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находятся 1105 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому - 12 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.

В стационары с риском заражения госпитализированы 875 человек, изолированы в обсерваторах 218 человек.

Лечение в медучреждениях Крыма от COVID-19 проходят 581 человек. С выздоровлением выписаны 1497 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки коронавирус в Крыму обнаружили у 34 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 – при скрининге здорового населения, – написал Аксенов.

С начала пандемии в Крыму зарегистрированы 2131 случай коронавируса. 88 из них завозные из-за границы, 121– из субъектов РФ и по контакту с ними, 1604 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 318 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За весь период выздоровели 1497 человек, из них 79 – за последние сутки.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 26 августа зарегистрирован 1 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. С выздоровлением выписаны 7 человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 471 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50