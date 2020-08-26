Отключения воды в Симферополе: Как будут работать кафе, рестораны и автомойки

С 24 августа отключили горячее водоснабжение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе и Симферопольском районе с 24 августа приступили к первому этапу ограничений подачи воды из-за ее дефицита. Уже нет горячего водоснабжения, а в некоторых районах стали отключать воду по ночам.

На предприятие ГУП «Вода Крыма» уже начали поступать жалобы на качество воды - она течет мутная или окрашенная в рыжий цвет, много возмущений есть и в соцсетях. Несмотря на все это власти пока не планируют вводить режим ЧС в Симферополе и районах, где вода подается по часам.

- Все предполагали, что мы пройдем засуху более мягко, и нам хватит запасов воды водохранилищах до наступления осенне-зимних осадков. Но в горах ничего не выпало, несмотря на то, что в течение мая-июня по северу Крыма прошло колоссальное количество дождей, - рассказал генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Коммунальщик извинился перед потребителями «за те неудобства, которые организация уже причиняет». По его словам, ограничения по воде коснулись 170 тысяч абонентов и 4 500 юридических лиц.

БУДЕТ ЛИ УЛУЧШАТЬСЯ КАЧЕСТВО ВОДЫ?

К сожалению, в «Воде Крыма» исключили такую возможность. Баженов отметил, что вода на входе в очистные сооружения имеет мутность около 10 миллиграммов, что не соответствует норме. Это связано с тем, что в водохранилищах становится все меньше жидкости, и со дна поднимается ил.

Для улучшения качества пришлось бы промывать фильтры не раз в сутки, а два. После каждой очистки в канализацию сбрасывается большое количество жидкости. При 12-ти часовом цикле расход был бы по 10 тысяч кубов воды в сутки.

- При таком режиме с 7 сентября пришлось бы поднимать из водохранилищ по 100 тысяч кубов и из них по 10 тысяч сбрасывать в канализацию. Такой роскоши мы себе не можем позволить при таких горизонтах водохранилищ, - уточнил Баженов.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ АВТОМОЙКИ?

В период ограничений закрывать автомойки власти Симферополя не планируют.

- Чтобы закрыть их, надо вводить режим ЧС, но необходимости в этом пока нет. У них договорные отношения с ГУП «Вода Крыма», потребление воды там незначительное, - сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Сегодня в городе работает 125 автомоек. В день они расходуют в среднем 660 кубов.

- Из 160 тысяч кубических метров поднимавшейся еще в воскресенье воды все мойки Симферополя расходуют 660 кубов. То есть это, в принципе, бесконечно малая величина, - пояснил Баженов, сравнив таким образом расход с объемами потребления социальной сферы, промышленности и населения.

По его словам, все автомойки города должны были перейти на оборотное водоснабжение (многократный цикл), в соответствии со стандартами Российской Федерации. Но по такому принципу работает только 19 точек.

Елена Проценко уточнила, что вопрос работы автомоек еще будут рассматривать на заседании Общественной палаты Крыма.

ЗАКРОЮТ ЛИ ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕПИТА?

Закрывать кафе, рестораны и другие заведения общепита власти города пока не планируют.

- Пока речь не идет о том, что мы будем закрывать предприятия общепита или сферы услуг. Работаем в том же графике и смотрим по ситуации, - сказала Проценко во время онлайн-брифинга.

По ее словам, ситуация в городе сложная, для школ и детсадов купили 104 емкости, в которые будут набирать воду.

КАК БУДУТ ОБРАБАТЫВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ?

Все автобусы и троллейбусы Симферополя будут мыть и дезинфицировать в обычном режиме.

- Общественный транспорт будет мыться в обычном режиме. У них на предприятиях есть мойки и они, конечно, будут обслуживать свой транспорт. Обрабатывается подвижной состав так же, как и раньше - дезинфицируется, - уточнила Проценко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График отключения воды в Крыму 2020: Когда и где введут новые ограничения

«Комсомолка» публикует полный график отключения воды в Крыму 2020 (подробнее)

Отключения воды в Симферополе начнутся с 24 августа

Ограничения водоснабжения в крымской столице и близлежащих населенных пунктах будут вводиться в три этапа (подробнее)