Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 августа: 56 новых заболевших за сутки

Крым побил очередной рекорд по количеству обнаруженных больных коронавирусом за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму под медицинским наблюдением находится 1 111 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому находится 12 человек, в стационарах - 888. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

В обсерваторы изолировано 211 человек.

Общее количество коронавирусных больных, обнаруженных в Крыму с начала пандемии, составило 2 187 человек. Продолжают лечение в медучреждениях Крыма 575 человек, выписано 1 557.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: министерство здравоохранения Крыма

В Крыму за сутки коронавирус обнаружили 56 человек с коронавирусом. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, 21 из зараженных обратился за медпомощью самостоятельно. 25 зарегистрировали среди контактных по ранее зараженным, еще 10 – при скрининге здоровых людей.

Крымские лаборатории обследовали на коронавирус за сутки 3 108 человек, один человек умер от covid-19 за сутки.

Выздоровевших за весь период – 1557 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За 26 августа в Севастополе зарегистрировали один новый случай заражения коронавирусом. Это 35-летняя женщина, сдавшая тест в частной лаборатории. Она не госпитализирована, беглянку ищут правоохранительные органы. Кроме того, подтверждена одна смерть от коронавируса.

Перед началом учебного года все сотрудники школ и детских садов проходят тестирование на коронавирус.

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