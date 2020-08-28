Win mobile обновил версию своего мобильного приложения

Теперь в приложение можно зайти по отпечаткам пальцев или сканеру лица.

Внимательно изучив все отзывы и замечания пользователей, специалисты компании сделали сервис еще более комфортным для пользователей. Теперь вход в приложение оснащен такими безопасными системами аутентификации, как сканер отпечатков пальцев (Touch ID), а также технологией распознавания лица пользователя (Face ID).

В мобильном приложении можно узнать баланс, узнать свой тариф и при необходимости его сменить, заказать подробную детализацию расходов, пополнить счет, и выбрать красивый номер.

Функция «Мультиаккаунт» дает возможность добавить в свой аккаунт номера близких. Такая возможность дает вовремя пополнить баланс пожилому родственнику или ребёнку, а также отключить лишние услуги и опции.

Возможности мобильного приложения Win mobile

Помимо этого пользователи приложения, как и прежде, могут отправлять одним кликом обращение в службу поддержки и связываться с Контакт-центром, а также найти на карте адреса ближайших к вам салонов связи.

Для использования приложения «K-mobile» необходима действующая sim-карта сети Win mobile. Его новая версия уже доступна для скачивания на Google Play и App Store.

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