Win mobile обновил версию своего мобильного приложения

Теперь в приложение можно зайти по отпечаткам пальцев или сканеру лица.
Внимательно изучив все отзывы и замечания пользователей, специалисты компании сделали сервис еще более комфортным для пользователей. Теперь вход в приложение оснащен такими безопасными системами аутентификации, как сканер отпечатков пальцев (Touch ID), а также технологией распознавания лица пользователя (Face ID).
В мобильном приложении можно узнать баланс, узнать свой тариф и при необходимости его сменить, заказать подробную детализацию расходов, пополнить счет, и выбрать красивый номер.
Функция «Мультиаккаунт» дает возможность добавить в свой аккаунт номера близких. Такая возможность дает вовремя пополнить баланс пожилому родственнику или ребёнку, а также отключить лишние услуги и опции.
Возможности мобильного приложения Win mobile
Помимо этого пользователи приложения, как и прежде, могут отправлять одним кликом обращение в службу поддержки и связываться с Контакт-центром, а также найти на карте адреса ближайших к вам салонов связи.
Для использования приложения «K-mobile» необходима действующая sim-карта сети Win mobile. Его новая версия уже доступна для скачивания на Google Play и App Store.
* На правах рекламы