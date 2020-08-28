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Политика

В Крыму дали оценку возмущениям Киева по поводу визита Путина в Крым

Президент 27 августа запустил движение по трассе «Таврида», что сильно огорчило Украину
Александра ТимощенкоАлександра ТимощенкоАлександраТимощенко
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Для эксперта такая реакция является ожидаемой.

Для эксперта такая реакция является ожидаемой.

Фото: Архив "КП"

Только президент РФ открыл движение по федеральной трассе «Таврида», как МИД Украины поспешил выразить ноту протеста Кремлю из-за визита Владимира Путина в Крым, который официальный Киев навязчиво продолжает считать частью «незалезжной».

Однако все протесты, которые выражает украинская сторона против Крыма и России, уже давно ничего не стоят, уверен политолог Владислав Ганжара.

- За последнее время Киев выразил столько нот протеста в сторону РФ, что, наверное, под эти бумаги нужно уже целый кабинет. Благо, что эти ноты МИД РФ даже не рассматривает, а сразу передает обратно, - говорит политический эксперт.

Тем не менее, реакцию Киева на визит Путина в Крым политолог называет вполне ожидаемой, ведь событие, из-за которого глава государства посетил полуостров, имеет федеральное значение, а значит и не может устраивать Украину.

- Украина всегда раздирается антироссийской истерией, поскольку визит Путина связан обычно либо с открытием новых и крайне значимых проектов, либо с особым вниманием к социально-экономическому развитию полуострова, - говорит Ганжара.

Эксперт отмечает, что соседнюю страну очень нервирует то, что все проблемы, с которыми Крым сталкивался при прежнем режиме, успешно решаются сегодня с помощью президента РФ.

- Во время своего последнего визита в Крым Путин сказал, что и проблема с водой будет решена. Но Киев в этом отношении занимается переписыванием одних и тех же нот протеста, - заключает политолог.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные украинские «грозные ноты» протеста будут и впредь возвращаться обратно. Также политик призвала украинских коллег «экономить на бумаге», ведь вопрос о принадлежности полуострова давно закрыт.

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