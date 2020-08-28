В Крыму 15% туристов отказались от мобильной связи

В России отменен национальный роуминг, но операторы «большой четверки» не могут работать в Крыму из-за санкций Фото: Иван МАКЕЕВ

Из всех туристов, которые отдыхают в этом сезоне на крымском полуострове, 15% отказались от услуг мобильной связи. Такие данные показывает исследование агентства TelecomDaily по результатам опроса в аэропортах Пулково, Домодедово и Внуково.

Опрошено было 865 человек - абоненты «МегаФона», МТС, «Билайна» и Tele2. Оказалось, что 2% отдыхающих покупают местные сим-карты в Краснодарском крае, 8% - в Крыму.

- Если «отказников» в Сочи и Анапе можно объяснить их желанием вообще отдохнуть от всех и полностью отключиться, то высокий процент без связи в Крыму - явное следствие дороговизны услуг национального роуминга, плюс - нежелание разбираться в тарифах местных операторов и покупать SIM-карты, - предположили в агентстве.

При этом в местном Министерстве связи КП-Крым сообщили, что количество опрошенных людей в данном исследовании не достаточно для полноценного анализа ситуация с отказом от услуг мобильных операторов. Поэтому в ведомстве решили отказаться от комментариев.

Следует отметить, что в России отменен национальный роуминг, но операторы «большой четверки» отказываются работать в Крыму из-за санкций. Поэтому своих сетей и оборудования у них на полуострове нет, а значит приходится доплачивать за использование сетей местных операторов. В других регионах России абоненты находятся во внутрисетевом роуминге, что обходится им дешевле.

Исходящие звонки для туристов Крыма и Севастополя дороже, чем в целом при путешествиях по России. Также эксперты отмечают, что плата за мобильный интернет по стоимости сравнима с услугами международного роуминга.

У операторов «большой четверки» в среднем стоимость исходящего звонка, смс-сообщения или мегабайта интернета составляет 2,5 рубля. В других же регионах России абоненты могут использовать приближенный к «домашнему» тариф за небольшую плату.

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