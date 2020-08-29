Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 августа: в регионе 76 новых случаев инфекции

За сутки анализ на коронавирусную инфекцию сдали 3357 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1153 человека, из них под динамическим наблюдением на дому - 12 человек, в стационарах 942 человек, а изолировали в обсерваторы 199. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

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Коронавирус в Крыму за сутки обнаружили у 76 человек в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 33 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения, в том числе 2 - прибывшие из других субъектов.

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С начала пандемии в Крыму зарегистрированы 2347 случаев новой коронавирусной инфекции. 89 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1779 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 355 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровели за весь период 1624 человека, 44 из них – за последние сутки. Умерли с начала пандемии 30 человек.

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Данные по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19 уточняются.

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