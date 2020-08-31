Коронавирус в Крыму, последние новости на 31 августа: 54 новых случая за сутки

Зараженных становится все больше

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находятся 1233 человека, из них под динамическим наблюдением на дому – 12 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

По данным ведомства, в стационарах находятся 1051 человек, в обсерваторы за сутки изолировали 170.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

За 30 августа в Крыму зарегистрировали 54 случая коронавируса, 28 из них выявили при обращении за медпомощью. 18 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, восемь – при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 2453 случая коронавируса, 91 из них завезли из-за границы, 124 завезли из субъектов РФ и по контакту с ними. 1863 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 375 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За сутки на коронавирус обследовали 3043 человека, выздоровели за весь период 1654 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Коронавирус за сутки подтвердили у девяти человек в Севастополе. Как сообщил вице-губернатор Александр Кулагин, в стационарах находятся 82 человека с подтвержденным диагнозом covid-19.

С нарастающим итогом выявили 518 заражений. Под меднаблюдением в стационарах - 297 человек, из них 80 - в инфекционной больнице, 135 - в городской больнице №9.

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