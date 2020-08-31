«Не стоит воспринимать всерьез»: Эксперт оценил слова Водонаевой о Крыме

Телезвезда радикально высказалась по отношению к полуострову Фото: Евгения ГУСЕВА

Заявление российской телеведущей Алены Водонаевой о Крыме не стоит воспринимать всерьез, поскольку она не является политическим экспертом. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Денис Батурин.

Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону российская телезвезда категорично высказалась в отношении Крыма и сказала, что акт вхождения полуострова в состав России «не соответствует никаким международным нормам».

По ее словам, в 2014 году произошла «варварская и агрессивная аннексия». Водонаева заявила, что ей предлагали поехать в Крым, но она отказалась от визита «по своим убеждениям». Ведущая также осудила тех звезд, которые приезжали на полуостров.

- К сожалению, курс государственного либерализма присутствует среди либерально-политической элиты и близкого к этому окружению. Люди, которые потеряли некую часть заработка, связанную с Крымом либо с Украиной, высказываются в информационном пространстве на те темы, в которых они не разбираются. Исходя из этого, обращать внимание на высказывания подобных персонажей не стоит, - отмечает Денис Батурин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму ответили сопернице Лукашенко на ее слова о принадлежности полуострова

По мнению Светланы Тихановской, юридически республика принадлежит Украине (подробнее)

В Крыму ответили на призыв США вернуть полуостров Украине

Заявления американских политиков связаны с предвыборной кампанией за океаном (подробнее)