Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 сентября: 54 новых случая за сутки

За сутки в Крыму 54 новых случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находятся 1230 человека, из них под динамическим наблюдением на дому – 12 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

По данным ведомства, в стационарах находятся 1056 человек, с подозрением на инфекцию изолировано в обсерваторах 162.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 1 сентября в Крыму зарегистрировали 58 случаев коронавируса. Из них 16 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 2511 случаев коронавируса. 91 из них завозной из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1904 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 392 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За сутки на коронавирус обследовали 1385 человека, выздоровели за весь период 1695 пациентов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Коронавирус за сутки подтвердили у 5 человек в Севастополе. В стационарах находятся 75 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

С нарастающим итогом выявили 523 заражения. Под меднаблюдением в стационарах - 301 человек.

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