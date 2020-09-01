Как сделать бесконтактную карту льготной для проезда в общественном транспорте Крыма

Банк выступает партнером проекта «Цифровая среда» по внедрению автоматизированной оплаты проезда. Фото: rncb.ru

Держатели бесконтактных карт «Мир», в том числе банка РНКБ в Крыму, с 1 сентября могут использовать их для льготного проезда в общественном транспорте. Напомним, что банк выступает партнером проекта «Цифровая среда» по внедрению автоматизированной оплаты проезда с помощью банковских карт. Учреждение обеспечивает финансовые операции, связанные с выполнением транзакций по картам в транспорте Крыма.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ПО КАРТЕ?

Чтобы получить эту меру соцподдержки, нужно написать заявление в департамент (управление) труда и социальной защиты по месту жительства держателя карты и дождаться ее назначения льготной.

БУДУТ ЛИ СПИСЫВАТЬСЯ ДЕНЬГИ С КАРТЫ?

Для льготников банковская карта работает только как средство, подтверждающее факт поездки. Если приложить ее к валидатору, деньги не будут списываться. При этом по бесконтактным картам льготников автоматически отключена опция оплаты покупок на сумму до тысячи рублей без ввода ПИН-кода. То есть, получатели социальной помощи при каждой покупке должны вводить код для сохранения финансовой безопасности. В РНКБ отмечают, что при желании льготник может обратиться в отделение банка и снять обязательное введение пин-кода для покупок до 1000 рублей.

ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ОФОРМИТЬ ОТДЕЛЬНУЮ КАРТУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА?

Если у льготника уже есть действующая карта «МИР», оформлять еще одну нет необходимости. Если же у получателя соцпомощи нет бесконтактной карты, нужно обратиться в любое отделение банка РНКБ и оформить ее бесплатно. После того, как льгота гражданину назначена, владельцу карты на его телефон приходит уведомление в виде смс-сообщения о назначении карты льготной.

КАК НАЗНАЧИТЬ КАРТУ ЛЬГОТНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

После того, как подано заявление в департамент труда и соцзащиты, льготник может сам назначить карту, с которой не будут считываться деньги при оплате проезда. Для этого владельцу нужно в меню банковского устройства самообслуживания (банкомата или терминала) выбрать раздел: «Цифровая среда» и зарегистрироваться в «Личном кабинете пассажира». После успешной регистрации необходимо выбрать соответствующей раздел «Назначить карту льготной». Кроме того, в разделе «Цифровая среда» можно восстановить пароль к личному кабинету и ознакомиться с информацией о задолженности за проезд, имеющихся льготах и совершенных поездках.

КОМПЕТЕНТНО

Николай Билан, заместитель председателя правления РНКБ Банка:

- В настоящее время порядка 200 тысяч карт РНКБ Банка уже назначены льготными. По состоянию на 8:00 1 сентября с помощью льготных карт совершили поездку 10 тысяч человек. Оплата за проезд в общественном транспорте становится очередным этапом в трансформации обычной банковской карты в многофункциональную и расширяет возможности их владельцев по ее использованию в различных сферах жизни. Для клиентов старшего поколения в РНКБ также практикуется проведение уроков финансовой грамотности в рамках программы «Почетный клиент», где они бесплатно обучаются работе с мобильными сервисами и продуктами.

КСТАТИ

Устройствами для приема безналичной оплаты проезда на сегодняшний день оснащены более 1000 единиц общественного транспорта в различных городах и районах Крыма.