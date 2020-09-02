Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 сентября: 31 новый случай за сутки

Зараженных коронавирусом в Крыму 2542 человека Фото: архив "КП"

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 1281 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 12 человек, в стационарах 1102 человека, а изолировано в обсерваторы 167. Такие данные приводит министерство здравоохранения Крыма.

Всего в республике с нарастающим итогом зафиксировали 2542 случая коронавируса. Продолжают лечение от Covid-19 756 человек, выписано с выздоровлением 1720.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

За 1 сентября коронавирус обнаружили у 31 человека в Крыму. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, 10 из них выявили при обращении за медпомощью. Еще 18 были контактными по ранее зарегистрированным случаям, три зараженных обнаружили при скрининге здорового населения.

Выздоровевших за весь период - 1 720 человек, из них 25 за последние сутки. С начала пандемии скончались 31 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 1 сентября зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших - трое местных жителей в возрасте от 45 до 84 лет и двое приезжих. Мужчина и женщина, прибывшие в Севастополь на отдых, отказались от медицинской помощи. Роспотребнадзор подал в суд иск о принудительной госпитализации.

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