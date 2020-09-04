Заплати - узнай оценку: Родители крымских школьников жалуются на рекламу в электронных журналах

С сентября школьники перешли на электронные журналы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Почему в электронном журнале куча рекламы которую можно скрыть за 140 рублей в месяц? Кто ответить может?, - интересуется одна из крымских мамочек в сети.

Отключить рекламу на сайте можно за 140 рублей Фото: Александра Тимощенко

С тех пор, как крымские школы перешли на электронный журнал, в интернете возникает все больше вопросов о том, что на сайте вечно всплывает надоедливая реклама, которую можно отключить за 140 рублей.

- С какой стати на государственном портале куча рекламы? Которая бесит, и почему меня принуждают платить, чтоб не видеть ее, - беспокоится мать Людмила.

По словам Минобраза, рекламу для этого сайта тщательно отбирают. Фото: Александра Тимощенко

На сайтах Электронного журнала не у всех всплывает реклама Фото: Александра Тимощенко

- Реклама имеет место быть на сайтах, она была там всегда. Ведь журнал у нас без дополнительных функций, чем он и выгоден для образовательных организаций, - отмечают в ведомстве.

На сайтах можно купить и платные пакеты без рекламы, если не устраивает вечное мелькание товаров и услуг, которые предлагают родителям.

- Разные услуги есть, не очень многие родители покупают их. Поэтому они как-то выходят из ситуации, это же коммерческий проект. Весь рекламный контент у них очень сильно фильтруется, поэтому неподобающих видеороликов и недопустимых постов там быть не может, - рассказывают в Минобразе.

Но реклама есть не у всех, это зависит от браузера и вирусов на компьютере. Поэтому, как советуют специалисты, можно установить программы, которые полностью блокируют всплывающую рекламу.

- Если очень раздражает реклама, то такие программы абсолютно бесплатные и удобные, - заключают в минобразе.

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