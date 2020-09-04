Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 сентября: обнаружили 43 новых случая за сутки

В Крыму коронавирусных больных стало на 43 больше
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1296 человек, из них под динамическим наблюдением на дому 12 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.
В стационарах сейчас находится 1135 человек, изолировано в обсерваторы 149 человек.
С начала пандемии в Крыму выявили 2625 положительных на COVID-19. Лечиться в медучреждениях РК продолжают 766 человек, выписали с выздоровлением 1791 человек.
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За 3 сентября в Крыму зарегистрировали 43 случаев коронавируса. 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 11 – при скрининге здорового населения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
За сутки крымские лаборатории исследовали на коронавирус 5622 человека.
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Данные по заболеваемости коронавирусом уточняются.
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