В Ялте выбрали «Королеву Тавриды»

Главную корону получила участница из Севастополя Александра Аникина. Фото пресс-службы конкурса "Королева Тавриды"

«Королева Тавриды» проходит второй год подряд и это лето не стало исключением. 29 августа в Ялте в отеле «Palmira Palace» определили заслуженную победительницу.

Фото пресс-службы конкурса "Королева Тавриды"

Шикарные фотозоны, вспышки фотокамер, показы новых коллекций от дизайнеров и, конечно же, обворожительные участники - все это было в субботу для участников конкурса.

- Всем участницам предоставлены равные шансы, одержать победу. Голосование жюри было открытым, на нем присутствовали журналисты и они фиксировали подсчёт голосов, и именно большинством голосов были определены победители, -рассказала организатор - основатель Крымской Недели Моды - Лана Верина.

Главную корону получила участница из Севастополя Александра Аникина. Девушка до конца сомневалась, стоит ли ей принимать участие в конкурсе, но, как рассказала новоиспеченная королева, эта победа стала для нее настоящей возможностью полностью изменить свою жизнь.

Возраст участников мероприятия был разный – были и совершенно юные девочки, и взрослые претендентки на звание Королевы.

Фото пресс-службы конкурса "Королева Тавриды"

Участники оценивались по трем критериям: талант, позирование и конкурс дефиле.

Королевой Севастополя выбрали Екатерину Щербину, королевой Симферополя стала Виолетта Сапрыкина, в Ялте королевой стала Жанна Жарикова, в Феодосии - Екатерина Федорова. Также была избрана королева отеля Пальмира Палас, ею стала Мария Грошева.

«Принцем Тавриды» стал Иван Балакин, звание «Принц Ялты» одержал Артур Тарасов.

Главной «Принцессой Тавриды» стала Сабрина Даглы, «Принцессой Ялты» выбрали Викторию Божко, «Принцессой Симферополя» выбрали Даниэллу Верзилину, а «Принцессой Пальмира Палас» стала Арина Кураева.

В конкурсе талантов судьи отметили два певца из Евпатории, которые и забрали все главные призы. Гран-При «Талант Года» вручили Полине Деколко, а в номинации «Талант Года» победил Илья Мирисиди.

Как рассказывают партнеры и члены жюри, конкурс прошел на высшем уровне, мероприятие с каждым годом становится все лучше и лучше.

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