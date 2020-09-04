Крымские льготники с 1 сентября ездят в общественном транспорте по новым правилам

Фото: РНКБ

В общественном транспорте Крыма с 1 сентября нужно подтверждать право на бесплатный проезд бесконтактной банковской картой. В республике проживает 33 категории льготников.

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛЬГОТЫ НУЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Те, кто имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и еще не успел подать заявление, должны обратиться в орган труда и социальной защиты по месту жительства и подать заявление до 1 ноября. Это необходимо, чтобы получить право на льготный проезд с помощью банковской карты. Бесплатный проезд по бесконтактной карте будет предоставляться с назначения карты льготной. До этого можно подтверждать право на льготный проезд с помощью удостоверения.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КАРТА НАЗНАЧЕНА КАК ЛЬГОТНАЯ

В орган труда и созцзащиты нужно подать не только заявление, но и копию паспорта или документа, удостоверяющего личность. Также необходимо удостоверение на предоставление меры соцподдержки. Далее на мобильный номер заявителя придет смс-уведомление, что карта назначена льготной. После этого ее можно прикладывать к валидатору, не опасаясь, что спишутся деньги. Пока сообщение на телефон не пришло, в общественном транспорте нужно предъявлять удостоверение.

Владелец банковской карты РНКБ, может самостоятельно назначить карту льготной. Для этого нужно в банкомате или терминале этого банка выбрать раздел «Цифровая среда» и зарегистрироваться в «Личном кабинете пассажира». Затем перейти в раздел «Назначить карту льготной» и следовать инструкциям.

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В ОДНО КАСАНИЕ

Пассажиру-льготнику нужно приложить карту «Мир» к валидатору, и право на бесплатную поездку зафиксирует автоматизированная система. Нужно обратить внимание, что карта должна быть бесконтактной - на ее лицевой стороне изображен характерный значок. Если это не так, карту нужно заменить в ближайшем отделении банка-участника проекта «Цифровая среда». Например, в РНКБ это можно сделать бесплатно и быстро - за одно посещение.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТУ БЕЗОПАСНО И УДОБНО

Обычно устройство - валидатор, к которому прикладывается карта, установлено на поручне у двери. Поэтому карту не нужно передавать другим пассажирам, что снижает вероятность заражения инфекциями и исключает возможность утери карты из-за чьей-то ошибки или спешки. Даже если карта потеряется, ее можно быстро заблокировать, а потом получить новую.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК ПО КАРТЕ НЕ ОГРАНИЧЕНО

Когда льготник прикладывает карту к валидатору, с нее не списываются деньги, операция только подтверждает факт поездки. Лимита на количество поездок нет. Как убедиться, что деньги за проезд не списались? Зайти в зарегистрированный «Личный кабинет пассажира» через банкомат или терминал. Если пассажир забыл пароль к личному кабинету, можно его восстановить. Также есть возможность посмотреть имеющиеся льготы и количество совершенных поездок.

Для обеспечения безопасности по всем бесконтактным картам, которые стали льготными, автоматически отключается опция оплаты покупок на сумму до тысячи рублей без ввода пин-кода. Если льготник хочет восстановить эту функцию, нужно обратиться в отделение банка.

ПЕРЕДАВАТЬ КАРТУ НЕЛЬЗЯ

По правилам использования банковских карт, их нельзя передавать кому-то другому, как и секретный пин-код, разъяснили в РНКБ. Если водитель откажется перевозить льготника по банковской карте или же если в транспорте нет валидатора, нужно обратиться к оператору автоматической системы оплаты проезда (АСОП) по телефону 8 800 600 30 82 (звонок с мобильного телефона бесплатный).

БЕЗ ЗНАНИЙ НЕ ОСТАВЯТ

Люди старшего поколения, которые не знают, как обращаться с банковскими картами, могут обратиться в РНКБ Банк, где проводятся уроки финансовой грамотности. Там можно узнать не только об основных банковских продуктах, финансовые эксперты расскажут и о правилах безопасности при электронных платежах, о работе в интернет-банке и мобильных приложениях.

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