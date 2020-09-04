Поддержка бизнеса: Более 5 тысяч предпринимателей открыли льготные счета в крупнейшем крымском банке

Акция банка продлена до 31 января 2021 года.

После вынужденного режима самоизоляции из-за коронавируса малый и средний бизнес в Крыму переживает не самые лучшие времена. Предприниматели нуждаются в поддержке и специальных условиях, чтобы вновь вернуться в докарантинную колею.

Это хорошо понимают в крупнейшем банке Крымского полуострова — РНКБ Банке. Еще в мае банк предложил своим новым клиентам-предпринимателям очень выгодную акцию: открыть счета на льготных условиях по тарифным планам «Комфортный» и «Безналичный». Услуга позволила бизнесменам за льготный период в 3 месяца сэкономить свои средства - и плюс получить еще ряд привилегий.

Такая инициатива крупнейшего крымского банка оказалась очень востребованной у представителей бизнеса. На сегодняшний день более 5 тысяч юридических лиц — как предпринимателей, так и организаций — воспользовались предложением РНКБ.

Условия акции позволяют сэкономить бизнесу в период каникул 2097 рублей при обслуживании счета на тарифе «Комфортный» и 4500 рублей — на тарифе «Безналичный».

Более того, клиенты получают дополнительные льготы по операциям снятия и внесения наличных на свой расчетный счет. Но и это еще не все: совершенно бесплатно банк дарит клиентам корпоративную карту и смс-сервисы.

- В РНКБ на обслуживании находится 70 тысяч расчетных счетов представителей бизнеса. Учитывая повышенный спрос к этому аукционному предложению, его сроки продлены до 31 января 2021 года, - рассказал директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий.

Новые клиенты могут подать заявку на открытие акционных счетов в том числе через интернет - в личном кабинете юрлица на официальном сайте банка. Кстати, именно так сделали 65% участников.

Более детальную информацию о правилах и сроках акции каждый желающий может узнать на официальном сайте банка.