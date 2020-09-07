Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 сентября: плюс 47 случаев за сутки

Зараженных становится все больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 1516 человек, из них под динамическим наблюдением на дому 12 человек, в стационарах – 1356 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма. В обсерваторы, по данным ведомства, изолировано 148 человек.

Лечение от коронавируса в медучреждениях Крыма продолжают 928 человек, выписано с выздоровлением 1845.

С начала пандемии в Крыму выявили 2845 коронавирусных больных.

Ранее Симферопольская клиническая больница стала ковидным госпиталем. Там открыто 130 коек для пациентов с коронавирусом. В связи с этим в больницу набирают врачей анестезиологов-реаниматологов, медсестер, а также сотрудников среднего и младшего медицинского персонала.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Официальная статистика министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 6 сентября зарегистрировали 47 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Один человек скончался за сутки от коронавируса.

19 из зараженных выявили при обращении за медицинской помощью, семь зафиксировали среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 21 человека обнаружили при скрининге здорового населения.

С нарастающим итогом в Крыму зарегистрировали 2485 случаев коронавируса, 93 из них завезли из-за границы.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.

Шесть зараженных - местные жители, также зарегистрировали один привозной случай. Одна из пациентов - двенадцатилетняя девочка, которая заразилась от дедушки.

Всего в городе-герое с нарастающим итогом коронавирус подтвердили у 578 человек, из них 430 выздоровели.

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