Крымский банк начал выдавать ипотечные кредиты под 5% годовых

Клиенты стали участниками госпрограммы «Семейная ипотека», по которой ипотечный кредит выдается по ставке 6%, и получили дополнительные бонусы от банка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Крупнейший крымский банк РНКБ начал выдавать льготные ипотечные кредиты по ставке 5%, которая распространяется на весь срок договора - двадцать лет.

Один клиент банка купил однокомнатную квартиру в микрорайоне «Город мира», второй приобрел недвижимость в жилищном комплексе «Жигулина Роща». Строительство домов в комплексах проходит с использованием проектного финансирования банка. Клиенты стали участниками госпрограммы «Семейная ипотека», по которой ипотечный кредит выдается по ставке 6%.

При этом заемщики получили дисконт в размере 1% к стандартной ставке. Акция распространяется на клиентов банка, которые с 24.08.2020 приобрели недвижимость в жилых комплексах, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ. Это объекты в ЖК «Атмосфера», «Город мира», «Жигулина Роща», «Чкалово Парк», «Евпатория», «Континенталь», «Фиалка», «Лучистое». У застройщика указанных ЖК нужно уточнять, какие дома строятся с использованием проектного финансирования РНКБ. Список таких домов будет постоянно расширяться, первые несколько десятков заявок на ипотеку со льготной ставкой 5% банк уже одобрил.

КСТАТИ

В банке могут получить дисконт в размере 0,5% льготные категории граждан, а также те, кто вышел на сделку в течение 30 календарных дней после получения положительного решения по кредиту. Дисконт в размере 1,2% предоставляется, если клиент сделает первоначальный взнос не меньше 50% от стоимости жилья, а сумма кредита составит от 5 миллионов рублей. Все дисконты могут суммироваться, отметили в РНКБ.

Получить дополнительную скидку (до 0,6%) можно, выполнив условия программы лояльности от банка.

СПРАВКА «КП»

РНКБ Банк - участник льготных программ «Господдержка 2020» (ставка 6,5%) и «Семейная ипотека» (ставка 6% годовых).

ЦИФРА

В августе банк выдал 849 кредитов на сумму 2,1 миллиарда рублей, установив очередной рекорд по ипотечным займам. При этом 44% клиентов стали участниками льготных программ.