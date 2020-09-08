Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 сентября: плюс 46 случаев за сутки

Зараженных становится больше, но ограничения вводить не будут Фото: Архив "КП"

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 1646 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 125 человек.

В стационарах - 1386 человек, изолировано в обсерваторы - 135, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

С нарастающим итогом в республике зафиксировали 2891 ковид-положительных пациентов. Лечение от коронавируса продолжают 951 человек, выписано с выздоровлением 1867 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 7 сентября коронавирус обнаружили у 46 человек в Крыму, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам 21 зараженного выявили при обращении за медпомощью, 20 – среди контактных с заболевшими covid-19, 5 – при скрининге здорового населения.

Официальная статистика Министерства здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 7 сентября в городе-герое зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусом. Шесть заболевших – местные жители, один случай завозной, сообщили в пресс-службе правительства города.

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал директору Департамента образования города Елене Богомоловой пересмотреть графики прихода детей в школу, чтобы они приходили с разницей в полчаса и не создавали очередей. Ведь при входе ученикам дистанционно измеряют температуру и осматривают, нет ли у них признаков ОРВИ.