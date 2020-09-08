WineFest-2020 в Севастополе: Кулинарная битва блогеров, полет на воздушном шаре и открытие «Музея подарков» от виноделов

WineFest обещает множество приятных сюрпризов и открытий для гостей любого возраста.

Пятый Фестиваль урожая и виноделия WineFest на виноградниках севастопольского завода «Золотая Балка» пройдет в этом году пройдет 3-4 октября.

Мероприятие проходит под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» и при поддержке правительства Севастополя.

Пятый сезон фестиваля WineFest – юбилейный, и он обещает множество приятных сюрпризов и открытий для гостей любого возраста.

На главной аллее виноделов свои лучшие произведения для дегустаций представят ведущие винодельческие предприятия Севастополя и Крыма. В шатре-лектории запланирована деловая программа с пресс-конференцией представителей винодельческих хозяйств.

В свою очередь в Кулинарной битве блогеров будут участвовать шеф-повара, блогеры и виноделы. В эко-маркете гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести экологически чистые фрукты и овощи, а также виноград различных сортов.

Гостей ждут увлекательные подъемы на воздушном шаре над виноградниками.

Кроме того, Снек бар порадует закусками и готовыми блюдами, которыми быстро можно будет утолить голод и перейти к развлечениям. Ну а самые маленькие посетители смогут провести время в детской зоне.

- Гостей фестиваля ждут увлекательные подъемы на воздушном шаре над виноградниками и легендарная Винодавильня - огромный интерактивный арт-объект, где все желающие смогут принять участие в командных соревнованиях по давке винограда ногами, - сообщает пресс-служба «Золотой Балки».

Юбилей фестиваля ознаменуется рождением «Музея подарков» от виноделов. Также будет представлена выставка древних винных бутылок, обнаруженных при раскопках в Балаклаве.