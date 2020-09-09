Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 сентября: 52 новых заболевших за сутки

Количество зараженных коронавирусом в Крыму с начала пандемии скоро будет больше 3000 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 1635 человек, из них под динамическим наблюдением на дому 125 человек. В стационарах – 1375 человек, изолировано в обсерваторы 135 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

С нарастающим итогом в Крыму выявили 2943 зараженных коронавирусом. Продолжают лечение от коронавируса 926 человек, выписали с выздоровлением 1941 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 8 сентября зарегистрировали 52 случая коронавируса, из них 23 выявили при обращении за медицинской помощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, четыре человека выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 25 - при скрининге здорового населения.

Один человек за сутки скончался от коронавируса в Крыму.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2943 случая новой коронавирусной инфекции, 93 из них завезли из-за границы.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 8 сентября один человек с COVID-19 скончался, еще 12 новых случаев заражения подтверждено за минувшие сутки в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

- По состоянию на утро 8 сентября зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – местные жители в возрасте от 36 до 80 лет, одна из пациенток вернулась из поездки в другой регион. Зарегистрирована смерть мужчины в возрасте 79 лет. Течение болезни было осложнено тяжелой двусторонней вирусной пневмонией, - говорится в сообщении пресс-службы.

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