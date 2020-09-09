Почему завести ребенку карту выгоднее, чем давать наличные: четыре причины

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Современный мир все больше уходит в цифровую среду, и появляются более удобные методы хранения и использования средств. Взрослые уже убедились, что держать деньги на карте и расплачиваться по безналу выгоднее и безопаснее, но многие до сих пор по старинке дают детям деньги на карманные расходы. «Комсомолка» разобралась, почему ребенку тоже лучше использовать банковскую карту.

1. Это безопасно

Если давать ребенку наличные деньги, он может попросту потерять их – купюры выпадут из кармана, затеряются в портфеле или же могут стать добычей мошенников. С банковской картой, конечно, тоже такое случается, но ее можно заблокировать и сделать новую в банке, сохранив при этом средства. А вот потерянные наличные деньги уже не вернуть. Детская карта привязана к карте взрослого, и ему приходят уведомления об операциях. А значит, в любой момент родитель может заметить и предпринять меры, если по карте совершаются несвойственные для ребенка операции.

2. Карта помогает учить ребенка финансовой грамотности

Использование банковской карты с детства приучает ребенка к грамотному распределению средств. Открыть карту в некоторых крымских банках можно даже для школьника возрастом от шести лет. Уже с этого момента нужно объяснить, что картой, как и наличными деньгами, можно расплачиваться за покупки в магазине или за проезд в транспорте. Конечно, многие банки отключают функцию платежей в интернете для детских карт, но это сделано, чтобы школьники не стали жертвами мошенников.

Еще один важный момент в воспитании ребенка - научить копить деньги. Детские вклады позволяют это сделать - ребенок может положить часть денежных средств, которые выделяют родители, на какую-либо цель или мечту.

3. Можно контролировать расходы ребенка

Детская карта – приложение к взрослой банковской карте, а потому родитель может контролировать, на что и когда его чадо тратит деньги. Посмотреть историю покупок можно в мобильном приложении или через интернет-банк, а еще - подключить смс-информирование на телефон.

4. Быстрая выдача карты

Оформить детскую карту можно за одно посещение офиса банка. Для этого должен прийти родитель с ребенком, предоставить свой паспорт или паспорт ребенка (если ему уже есть 14-18 лет), также может потребоваться СНИЛС.