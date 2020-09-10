В Крыму без вести пропала семейная пара

В воскресенье супруги ушли из дома и не вернулись. Фото с официального сайта "Лиза Алерт"

При загадочных обстоятельствах пропала крымская семейная пара. Супруги Сергей и Екатерина Вахрушевы исчезли еще в воскресенье 6 сентября, с тех пор никто их так и не видел.

Как рассказали КП-Крым в волонтерской организации по поиску людей Лиза Алерт, о местонахождении крымчан нет никакой информации. Никому даже неизвестно, во что были одеты супруги. Волонтеры до сих пор находятся в поисках.

Однако удалось выяснить, что в момент исчезновения Екатерина и Сергей могли быть либо в Керчи, либо в Феодосии.

Они могут находиться в вашем городе. Фото с официального сайта "Лиза Алерт"

Сергей. Приметы: рост 182 см. Телосложение нормальное, цвет глаз - карие. Волосы русые, короткая стрижка.

Екатерина. Приметы: рост: 152 см. Телосложение нормальное, цвет глаз - каре-зеленые. Волосы русые, длина до плеч

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