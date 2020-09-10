Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 сентября: количество обнаруженных больных превысило 3 тысячи человек

Количество обнаруженных инфицированных превысило 3000 человек Фото: Архив "КП"

Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 сентября: количество зараженных превысило 3 тысячи человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 10 сентября

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 1692 человека, из них под динамическим наблюдением на дому – 125 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

В стационарах находится 1423 человека, изолировано в обсерваторы 144.

С нарастающим итогом в Крыму выявили 3010 человек с коронавирусом, лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 966 человек, выписано с выздоровлением - 1966.

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Данные министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 9 сентября зарегистрировали 67 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 12 зараженных выявили при обращении за медпомощью, 40 - среди контактных с инфицированными, 15 - при скрининге здорового населения. Один человек за сутки скончался от коронавируса.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 6269 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 9 сентября в Севастополе не обнаружили зараженных коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города. После выздоровления выписали 11 человек. С начала пандемии в городе-герое заболели 590 человек. В стационарах - 97 человек.

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