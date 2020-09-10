Михаил Фурса: «Крым будет развиваться, но это программа не одного дня...»

Поставщик с особой тщательностью подходим к организации технических условий транспортировки и хранения продукции, особенно для детей.

Еще весной многие санатории и пансионаты Крыма начали переживать за возможный провал туристического сезона из-за жесткого карантина в связи с пандемией. Сезон начался достаточно поздно, но похоже, что природа решила компенсировать потери и подарить туристам еще несколько недель теплых, солнечных дней в Крыму. Уже начался сентябрь, а туристический сезон в самом разгаре. Единственное, что несколько огорчает туристов, это высокие цены. Но компенсируется все это хорошей погодой, теплым морем, качественным обслуживанием и хорошим питанием.

О продовольственном рынке Крыма, о ценах и о развитии бизнеса в условиях санкций мы беседуем с известным в Крыму и Севастополе предпринимателем, владельцем фирмы ООО «Севпродукт и Ко» Михаилом Фурса.

– Михаил Алексеевич, прежде чем поговорить о развитии продовольственного рынка Крыма и Севастополя, предлагаю Вам рассказать о своей фирме. Чем она занимается и как работает?

– Фирма ООО «Севпродукт и Ко» работает на крымском рынке оптовых поставок продуктов питания порядка 10 лет. Начали мы свою деятельность еще при Украине, поставляя в Крым и Севастополь продукцию как местного производства, так и из России. В 2014 году перерегистрировали предприятие для работы в российском правовом поле. Специфика нашей работы такова: мы осуществляем поставку самого широкого спектра продовольственных товаров не в розничные сети, а для госпредприятий, санаторно-курортных комплексов, детских лагерей, отелей, предприятий общепита и так далее. Это и мясомолочная продукция в большом ассортименте, это фрукты и овощи, крупы и бакалея… Основные принципы работы — минимизация цен за счет организации прямых поставок от производителя до потребителя. Конечно, мы сотрудничаем и с дистрибьюторскими сетями, но такова особенность логистики крупных производителей. Фирма работает более чем с 15 производителями продукции и дистрибьюторскими компаниями и осуществляет поставки на сотню предприятий, в том числе и бюджетной сферы. Среди наших клиентов - заводы производители, например: мясокомбинаты «Кремлевский», «Сочинский», агрокомплекс «Дружба народов», молокозаводы «Сакский», «Первомайский»… Предприятия-потребители — санатории «Буревестник» (МВД России), «Морской», «Сокол», пансионат «Крымская весна», предприятие «Крымкуротсервис», симферопольские детские сады, МУП «Комбинат школьного питания» и так далее.

Если говорить о линейке продукции, то она составлена таким образом, чтобы практически полностью закрыть потребности ее получателей. То есть конечному потребителю нет необходимости заключать несколько контрактов с разными поставщиками, разыгрывать несколько тендеров или торги по каждому отдельному виду продукции — мы предоставляем весь необходимый ассортимент для обеспечения разнопланового меню питания в столовых детских садов и лагерей, учебных заведений и санаториев, включая меню диетических столов...

Склады для хранения овощей и фруктов ООО «Севпродукт и Ко» оборудованы системой климатконтроля.

– Такое большое количество клиентов требует особых технических условий для транспортировки и хранения продукции. Как Вы обеспечиваете поддержание качества и свежести товара на пути от производителя до конечного потребителя?

– Это очень важный вопрос, так как мы работаем со скоропортящимися продуктами, и любое нарушение технологии транспортировки или хранения может привести к печальным последствиям — массовому отравлению. Поэтому мы с особой тщательностью подходим к организации технических условий транспортировки и хранения продукции. Наш автопарк обеспечен рефрижераторами для осуществления перевозок на дальние расстояния и термобудками для развоза по Крыму. Кроме того, предприятие имеет вместительный складской комплекс с тремя холодильниками: два с минусовой температурой для заморозки мяса и рыбы, один холодильник - с плюсовой для хранения молочной продукции. Склады для хранения овощей и фруктов также оборудованы системой климатконтроля.

Но при этом мы стараемся брать такое количество продукции, чтобы сразу всю развести по потребителям. На складах и в холодильниках хранится продукция длительного срока годности. За все время работы нашего предприятия у нас не было ни одного случая, чтобы мы поставили просроченную продукцию или где-то произошло отравление. Кроме того, нас постоянно проверяет Роспотребнадзор.

Предприятие имеет вместительный складской комплекс с тремя холодильниками.

– Михаил Алексеевич, на днях одна из общественных организаций обвинила Вашу фирму в поставке некачественного сыра в детские сады Симферополя. Вы можете подтвердить или опровергнуть данное заявление?

– Такой инцидент действительно был - возникли претензии к одной позиции сыра по нарушению ГОСТА и технологического процесса производства. Проще говоря, анализы показали, что производитель добавил в продукт жиры растительного происхождения для увеличения процента жирности. Во-первых, это не наша вина, мы не занимаемся производством. Во-вторых, мы производили закупку через дистрибьютора, и в сопроводительных документах на товар - сертификат качества и сертификат соответствия - не было указано, что в составе сыра используются растительные жиры. Подтверждающие документы мы предоставили в соответствующие проверяющие структуры. В-третьих, на момент заключения контракта с дистрибьюторской компанией и начала поставок данный вид сыра не значился в ограничительном списке Роспотребнадзора. На сегодняшний день, насколько я знаю, производителю вынесено предписание о запрете производства сыра с добавлением растительных жиров, либо о необходимости сообщать о наличии таковых на этикетке товара и в сопроводительных документах.

Чтобы всех успокоить, скажу, что мы отказались от поставок данной позиции сыра сразу же при установлении факта нарушения технологий производства. По остальным позициям претензий со стороны Роспотребнадзора к нам нет. Вообще на подобные вещи мы реагируем оперативно, и если есть какое либо нарушение в производстве и качестве продукции, мы ее снимаем с поставки. Если это системные нарушения, то отказываемся от данного производителя совсем.

– Ну и вопрос, волнующий всех крымчан, который они задают даже президенту России Владимиру Путину. На Ваш взгляд, как человека, имеющего большой опыт в сфере оптовой торговли: что с ценами? Мост давно построили, а цены на продукты и другие жизненно важные товары не снижаются.

– На самом деле, мост не панацея от высоких цен. Транспортная логистика, которую обеспечивает мост, несколько снижает расходную составляющую в ценообразовании, но это совсем не означает, что сама розничная цена будет снижаться. Мост лишь увеличивает временной интервал очередного поднятия цен. То есть если раньше цены поднимались раз в течении 3-6 месяцев, то сейчас последующее подорожание будет в интервале от 6 до 12 месяцев. Это, конечно же, условный промежуток времени. Я здесь не беру в расчет подорожание после пандемии, здесь совсем другие законы — бизнес стремиться компенсировать потери от длительных карантинных мер.

Вопрос ценообразования для Крыма очень сложный и затратный. На ценообразование влияют две основные составляющие — конкуренция и перепроизводство. Обе составляющие в Крыму отсутствуют.

Чем выше конкуренция, тем ниже цены и лучше качество обслуживания. Застой товара никому не выгоден, в особенности в продовольственном сигменте, так как это скоропорт. Чем дольше товар на прилавке, тем больше вероятность его просрочки и потерь. Соответственно, цены будут снижаться или будут чаще вводиться акционные скидки. К сожалению, из-за санкций крупные материковые торговые сети в Крым не заходят. Почему? Потому что в каждой из таких крупных компаний есть доля иностранных активов.

Следующая позиция — перепроизводство. Когда склады забиты товаром, а его реализация идет слишком медленно, то происходят две вещи: либо снижаются цены, либо временно останавливается производство.

В отношении Крыма… Все хорошо знают, что необходимо поднимать агропромышленный комплекс. Чем больше мы будем производить собственной продукции — мясо, молоко, крупы, - тем ближе от розницы будет производитель, тем дешевле будет продукция. Но здесь опять возникают две проблемы. Первая — отсутствие достаточного количества воды из-за перекрытия Северо-Крымского канала Украиной. А это выращивание и полив сельскохозяйственных культур для потребления населением, это выращивание и полив кормов для скота, с которого мы имеем молоко и мясо.

Второе — огромные затраты на организацию производственной базы. Мы, конечно, создаем отдельные предприятия, но надо строить большие многофункциональные комплексы - мощные заводы - по переработке той или иной сельхозпродукции, нужно строить высокотехнологичные базы хранения и упаковки продукции, а это десятки миллиардов рублей. В бюджете Крыма таких денег нет. Все, конечно же, наладится и Крым будет развиваться, но это программа не одного дня, а нескольких пятилеток.

– И какой же выход из этого, как и когда мы сможем достичь нормальных цен в регионе, хотя бы среднего уровня по стране?

– Я всегда исхожу из позиции: «Решать проблемы по мере их поступления». А главная проблема для Крыма на сегодня — это водоснабжение. Как только к нам заведут воду с материка, так и начнется более прогрессивное развитие агропромышленного комплекса. Кроме того, нужно не ждать отмены санкций и захода крупных материковых сетивиков, а создавать своих, местных. Нужно помогать развиваться собственным крымским торговым компаниям. Как? Льготные кредиты, налоговые льготы и так далее. Вариантов масса.

Подготовил: Михаил Волков