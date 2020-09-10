Керченские рыбаки купили новое судно взамен захваченного Украиной «Норда»

"Норд" до сих пор находится на Украине Фото: Архив "КП"

Керченский рыбколхоз имени 1 Мая купил за свои деньги новое судно, которое будет использоваться как рыбацкое. С момента захвата Украиной «Норда» в Азовском море прошло ровно 900 дней. Именно столько тянется кризис на предприятии, ведь сотрудники остались без судна и просто не могли работать.

- По предварительной оценке, с марта 2018 года по сегодняшний день прямые потери компании приближаются к 90 миллионам рублей - это стоимость «Норда» и недополученная прибыль. Мы намерены обращаться за компенсацией наших потерь и продолжим добиваться социальной поддержки членам экипажа «Норда», - заявил директор рыбколхоза имени 1 Мая Сергей Лесков.

Чтобы продолжить работу, предприятие купило старое транспортное судно за миллион рублей. Назвали его «Норд 2».

- В апреле 2020 года мы неожиданно получили предложение от нескольких брокеров купить судно. Мы официально сообщили, что хотим приобрести его за 1 миллион рублей. У нас дважды просили гарантийные письма, что мы не откажемся от сделки. Все гарантии мы предоставили и попросили осмотреть судно перед покупкой, ведь мы планировали сделать его модернизацию и переоборудовать в рыболовное, - отметил Лесков.

После того, как сделка была заключена, «Норд 2» отправился на ремонт в Севастополь. Судно пришвартовали в городе-герое 9 сентября. По предварительным оценкам, на ремонт и новое оборудование понадобится 54 миллиона рублей. Точная сумма будет известна после проектирования и постановки судна на верфь.

Чтобы покрыть расходы, руководство обратилось в правительство РФ с просьбой выделить субсидии на дооснащение и переоборудование судна по программе лизинга до пяти лет.

Напомним, керченское судно «Норд» захватили спецсужбы Украины 25 марта 2018 года. Члены экипажа находились в плену до конца октября того же года. После того, как моряки вернулись на родину, власти Крыма обещали предприятию помочь в покупке нового судна вместо «Норда», но вопрос решился только летом 2020 года.

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