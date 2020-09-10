Жители Крыма могут получить льготный кредит по ставке 5%

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Крымский банк РНКБ начал выдачу потребительских кредитов по льготной ставке 5%. Такие условия стали возможными благодаря государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

НА КАКИЕ ЦЕЛИ МОЖНО ОФОРМИТЬ КРЕДИТ

Оформление потребительского кредита с господдержкой доступно для клиентов банка, которые имеют регистрацию по месту жительства в сельской местности, и им нужны средства на обустройство дома, в том числе и на покупку и монтаж оборудования. Так, сельские жители могут взять кредит на покупку и монтаж оборудования для обеспечения централизованного и автономного электроснабжения, водоснабжения (включая оплату услуг подрядчиков, которые бурят водозаборные скважины). Кроме того, получить кредит можно на обеспечение отопления, газоснабжения (в газифицированных районах) или на ремонт жилых домов.

Те, кто живет в крупных городах, не может получить льготные кредиты. Перечень сельских территорий и агломераций, жильцы которых могут стать участниками программы, можно посмотреть на сайте РНКБ во вкладке «Физическим лицам» - «Кредиты» - «Кредит с господдержкой по льготной ставке 5%».

ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА ПОД 5%

Чтобы подать заявление, нужно обратиться в любое отделение банка на сайте РНКБ, также это можно сделать в интернет-банке или в мобильном приложении РНКБ 24/7. Узнать подробнее о потребительском кредитовании можно на сайте РНКБ.

ОФИЦИАЛЬНО

Николай Билан, заместитель председателя правления РНКБ:

- РНКБ Банк является одним из лидеров в Крыму по реализации государственных льготных программ, направленных на поддержку граждан. Мы хотим, чтобы жители сельской местности могли на выгодных условиях получить необходимые кредитные средства, при этом имели возможность выбрать для себя комфортный размер ежемесячного платежа по кредиту. Такой кредит по льготной ставке 5% предоставляется на срок до 5 лет. Отметим, что в РНКБ с начала года действует программа лояльности, при соблюдении условий которой клиенты, которые оформят потребительский кредит в рамках программы господдержки, могут получить дополнительную скидку до 3% к ставке по кредиту.