Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 сентября: 70 новых зараженных за сутки

Общее количество зараженных коронавирусом с начала пандемии – 3080 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2050 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому – 420 человек. В стационарах – 1445 человек, в обсерваторы изолировано 185, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

Общее количество зараженных коронавирусом с начала пандемии – 3080. Лечиться в медучреждениях Крыма продолжают 1002 человека, выписано с выздоровлением 2000.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: министерство здравоохранения Крыма

В Крыму за 10 сентября зарегистрировали 70 случаев коронавируса. 28 из них обнаружили при обращении за медпомощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3932 человека. Выздоровевших за весь период – 2000 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Коронавирус подтвердили у 16 человек за сутки в городе-герое. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Среди зараженных два человека приехали из других регионов страны, 14 – местные жители от шести до 86 лет. Шесть человек за сутки выписали с выздоровлением.

С начала года в Севастополе COVID-19 подтвержден у 607 человек, 454 из них уже выздоровели, 20 скончались.

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