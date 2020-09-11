На полуострове завершился фестиваль «Крымская театральная осень»

Открытие «Крымской театральной осени» традиционно прошло в Ялтинском театре им. А.П. Чехова. Фото: Пресс-центр Балтийский дом

С 4 по 10 сентября в гостеприимном Крыму прошел Второй фестиваль национальных театров «Крымская театральная осень». В этом году он посвящен 75-летию Великой Победы. Успех первого театрального форума позволил театру-фестивалю «Балтийский дом» вновь собрать на солнечном полуострове ведущие национальные театры России и подарить жителям и гостям Ялты, Керчи и Симферополя культурный праздник театрального искусства. Фестиваль проходил при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Республики Крым, Союза театральных деятелей России.

В этом году восемь театральных коллективов представили крымчанам спектакли, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и лучшие постановки о нелегких судьбах русских людей, переживших войну.

Театральная программа продолжилась в Керченском дворце культуры «Корабел». Фото: Пресс-центр Балтийский дом

Место встречи изменить нельзя, поэтому открытие «Крымской театральной осени» уже традиционно прошло в Ялтинском театре им. А.П. Чехова. Парад спектаклей начался с премьеры Театра-фестиваля «Балтийский дом» «Победа. Одна на всех». В этот день вместе с петербургскими артистами на сцену вышли и их коллеги из национальных театров Казани, Владикавказа, Петрозаводска, Грозного и Симферополя, а спектакль стал очень важным и значимым подарком в честь 75-летия Победы.

Заслуженная артистка России Наталья Уварова представила Академический русский театр им. Е. Вахтангова вокальным номером в первом отделении спектакля «Победа. Одна на всех». Она приехала на «Крымскую театральную осень» из Владикавказа впервые.

- Так получилось, что нас звали и в прошлом году, но наш театр был на гастролях. А в 2020 году о нас не забыли и решили позвать вновь, поэтому приехали без сомнений, - поделилась Наталья. - Это замечательный фестиваль, но так грустно, что все когда-нибудь кончается. Так и «Крымская театральная осень» для нас тоже подошла к концу, пора уезжать, но с надеждой на будущее приглашение, - смеется артистка. - Здесь у нас родились новые интересные замыслы, новые знакомства и все самое прекрасное - тоже здесь, в Ялте, на этом чудесном фестивале. Спектакль, который наш театр (5 сентября Академический русский театр им. Е. Вахтангова. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания, представил на фестивале спектакль «А зори здесь тихие», режиссер Ольга Левковская. - Прим. ред.) зритель принял очень хорошо! Все благодарили, восхищались, стоя аплодировали.

На следующий день Чеченский государственный драматический театр им. Х. Нурадилова представил спектакль «В горы за тобой» в постановке художественного руководителя театра Хавы Ахмадовой. Зрителям показали красивую историю любви, которая смогла преодолеть и национальные различия, и идеологию, и политику. Один из ведущих театров России, Татарский государственный театр им. Г. Камала, показал крымским зрителям спектакль «Пришлый» по пьесе С. Гаффаровой, в котором главный герой оказался после войны в Канаде и начал жизнь с нуля.

Театральная программа продолжилась в Керченском дворце культуры «Корабел». 5 сентября Городу-герою Керчи исполнилось 2620 лет, поэтому к этой знаменательной дате участники фестиваля подготовили театральные подарки. Марийский национальный театр им. М. Шкетана показал керчанам спектакль «Снегурочка» по знаменитой пьесе А. Островского.

Зрители крымской столицы увидели две совершенно разные постановки: «Пять вечеров» по пьесе драматурга А. Володина в постановке Игоря Лебедева в Государственном русском драматическом театре и спектакль «Солдат-невидимка» от Башкирского академического театра драмы им. Гафури по повести Аделя Кутуя.

Помимо традиционной программы фестиваля, крымчан порадовали и дополнительными постановками. В честь юбилея со дня рождения А.П. Чехова в доме-музее писателя в Ялте прошла первая театрализованная читка пьесы «С тобой и без тебя». Во время премьеры присутствовала и сама автор пьесы, театральный критик, кандидат искусствоведения Любовь Лебедина.

- Ребята молодцы! Отлично отработали, все было очень профессионально. Их и приняли хорошо, - рассказала автор самой пьесы Любовь Лебедина. - Зрители очень тепло приняли премьеру, а актеры питерского театра «Балтийский дом» впечатлили своим профессионализмом.

Во время «Крымской театральной осени» актеры и режиссеры из разных регионов получили бесценный опыт, обменялись идеями, творческими проектами и планами на будущее с надеждой встретиться в следующем году на теплом полуострове. А директора национальных театров обсудили важные вопросы в рамках Круглого стола.

В этом году 8 театральных коллективов представили крымчанам спектакли. Пресс-центр Балтийский дом

- «Крымская театральная осень» состоялась, и это замечательно, - отмечает генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом», руководитель форума Сергей Шуб. - Наш фестиваль объединяющая сила русской культуры, и культуры национальной, и она, к счастью, все победила. Единственным условием для нас было соблюдение и организаторами, и артистами, и зрителями всех мер безопасности (маски, социальная дистанция в театре, 50% рассадка в зале). И мы справились. Благодарю за бесценную помощь министерство культуры Крыма, всех зрителей и участников. До скорой встречи на третьем фестивале «Крымская театральная осень».

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