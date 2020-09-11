Со дна Черного моря поднимут истребитель, затонувший во время войны

Водолазам предстоит расчистить самолет от ила и поднять его со дна. Фото: Русское географическое общество

Представители Русского географического общества (РГО) и Министерства обороны РФ планируют поднять со дна Черного моря затонувший истребитель времен Великой Отечественной войны.

Экспедиция начнется 14 сентября в акватории Каламитского залива в поселке Новофедоровка. Однако сперва ее участникам предстоит найти истребитель военно-воздушных сил рабоче-крестьянской Красной армии Р-39 «Аэрокобра», который выпустили в 40-х годах прошлого века в США.

Во время первого этапа, с 14 по 25 сентября, будут уточняться координаты самолета. Затем истребитель будет очищен еще под водой. С него снимут песок и грунт. После этого специалисты закрепят стропы, чтобы можно было поднять «Аэрокобру» со дна при помощи надувных понтонов (парашютов).

Если все пройдет успешно, то с 25 и по 29 сентября самолет начнут поднимать на поверхность на специальной водолазной платформе, которую доставят в акваторию Черного моря из Воронежа. Финальный этап экспедиции - погрузка истребителя на борт судна Черноморского флота.

По данным РГО, в работе по поиску и подъему самолета примут участие добровольцы общества и моряки ЧФ, а также водолазы предприятия подводно-технических работ, которые поднимали со дна водоемов отечественную и зарубежную военную технику.

Следует отметить, что истребитель находится в 800 метрах от берега в Каламитском заливе. Объект нашли аквалангисты-любители еще в 2017 году.

Научный руководитель экспедиции Александр Елкин говорит, что самолет был обнаружен на восьмиметровой глубине. Его исследование прошло в 2019 году.

- Мы ожидали, что он будет весь замыт песком. Но на поверхности находилась его кабина, часть моторного отсека и винт. Нам удалось найти и поднять на поверхность кислородную маску летчика с надписью «Made in USA», - рассказывает Елкин.

«Аэрокобру» идентифицировали по двигателю, расположенному за кабиной летчика, и двойному остеклению кабины. Таких самолетов было около пяти тысяч во всем Советском Союзе. Позже специалисты установили, что этот борт принимал участие в воздушном прикрытии Крыма во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Также известно, что этот истребитель 27 июля 1945 года совершил посадку на воду из-за технических неисправностей, а потом затонул.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Утонувшую в Керченском проливе бронемашину подняли со дна

Пока БРДМ-2 висит на специальных парашютах (подробнее)

Со дна Балтийского моря подняли сотни бутылок алкоголя, которые везли в Петроград для Николая II

Шведский пароход затонул в 1917 году между Швецией и Финляндией (подробнее)