Со дна Черного моря поднимут истребитель, затонувший во время войны

Водолазам предстоит расчистить самолет от ила и поднять его со дна. Фото: Русское географическое общество
Представители Русского географического общества (РГО) и Министерства обороны РФ планируют поднять со дна Черного моря затонувший истребитель времен Великой Отечественной войны.
Экспедиция начнется 14 сентября в акватории Каламитского залива в поселке Новофедоровка. Однако сперва ее участникам предстоит найти истребитель военно-воздушных сил рабоче-крестьянской Красной армии Р-39 «Аэрокобра», который выпустили в 40-х годах прошлого века в США.
Во время первого этапа, с 14 по 25 сентября, будут уточняться координаты самолета. Затем истребитель будет очищен еще под водой. С него снимут песок и грунт. После этого специалисты закрепят стропы, чтобы можно было поднять «Аэрокобру» со дна при помощи надувных понтонов (парашютов).
Если все пройдет успешно, то с 25 и по 29 сентября самолет начнут поднимать на поверхность на специальной водолазной платформе, которую доставят в акваторию Черного моря из Воронежа. Финальный этап экспедиции - погрузка истребителя на борт судна Черноморского флота.
По данным РГО, в работе по поиску и подъему самолета примут участие добровольцы общества и моряки ЧФ, а также водолазы предприятия подводно-технических работ, которые поднимали со дна водоемов отечественную и зарубежную военную технику.
Следует отметить, что истребитель находится в 800 метрах от берега в Каламитском заливе. Объект нашли аквалангисты-любители еще в 2017 году.
Научный руководитель экспедиции Александр Елкин говорит, что самолет был обнаружен на восьмиметровой глубине. Его исследование прошло в 2019 году.
- Мы ожидали, что он будет весь замыт песком. Но на поверхности находилась его кабина, часть моторного отсека и винт. Нам удалось найти и поднять на поверхность кислородную маску летчика с надписью «Made in USA», - рассказывает Елкин.
«Аэрокобру» идентифицировали по двигателю, расположенному за кабиной летчика, и двойному остеклению кабины. Таких самолетов было около пяти тысяч во всем Советском Союзе. Позже специалисты установили, что этот борт принимал участие в воздушном прикрытии Крыма во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Также известно, что этот истребитель 27 июля 1945 года совершил посадку на воду из-за технических неисправностей, а потом затонул.
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