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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 сентября: 69 зараженных обнаружили за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 12 сентября
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Обнаоуженных больных коронавирусом уже больше трех тысяч в Крыму

Обнаоуженных больных коронавирусом уже больше трех тысяч в Крыму

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2016 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому – 398 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма. В стационарах находится 1432 человека, в обсерваторах – 186.

Общее количество больных коронавирусом в Крыму – 3149 человек. Лечение в медучреждениях Крыма проходят 955 человек, выписано с выздоровлением 2073. Два человека с коронавирусом скончались за минувшие сутки.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные министерства здравоохранения Крыма

Данные министерства здравоохранения Крыма

За 11 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции. 22 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3931 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Новая коронавирусная инфекция подтверждена на 11 сентября у 16 человек в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

- Среди заболевших – два человека, приехавших из других регионов страны, и 14 местных жителей в возрасте от 6 до 86 лет. После выздоровления выписаны еще шесть человек, – говорится в сообщении.

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