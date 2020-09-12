Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 сентября: 69 зараженных обнаружили за сутки

Обнаоуженных больных коронавирусом уже больше трех тысяч в Крыму Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2016 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому – 398 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма. В стационарах находится 1432 человека, в обсерваторах – 186.

Общее количество больных коронавирусом в Крыму – 3149 человек. Лечение в медучреждениях Крыма проходят 955 человек, выписано с выздоровлением 2073. Два человека с коронавирусом скончались за минувшие сутки.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные министерства здравоохранения Крыма

За 11 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции. 22 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3931 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Новая коронавирусная инфекция подтверждена на 11 сентября у 16 человек в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

- Среди заболевших – два человека, приехавших из других регионов страны, и 14 местных жителей в возрасте от 6 до 86 лет. После выздоровления выписаны еще шесть человек, – говорится в сообщении.

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