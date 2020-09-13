Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 сентября: за сутки выявили 77 зараженных

В Крыму за сутки зарегистрировали 77 новых случаев заражения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 2112 человек. Из них 403 человека - под динамическим наблюдением на дому, 1521 человек - в стационарах, 188 – в обсерваторах, сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заразилось 3226 человек. В больницах региона лечение продолжают 1065 человек, выздоровело на данный момент 2076 человек. За сутки в Крыму умерло три пациента с диагнозом COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные министерства здравоохранения Крыма.

В Крыму зарегистрировали 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за 12 сентября. Из них 29 обратились к врачу самостоятельно, почувствовав себя хуже. 22 человека нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 26 при скрининге здорового населения.

В лабораториях провели 3761 тест на коронавирус за сутки.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 12 сентября новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 12 человек.

- Среди заболевших – 11 местных жителей в возрасте от 36 до 78 лет, и один приезжий. После выздоровления выписаны еще 10 человек, - сообщили в пресс-службе правительства города.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50