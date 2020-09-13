Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 сентября: за сутки выявили 77 зараженных

В Крыму за сутки зарегистрировали 77 новых случаев заражения.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 2112 человек. Из них 403 человека - под динамическим наблюдением на дому, 1521 человек - в стационарах, 188 – в обсерваторах, сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.
С начала пандемии в Крыму коронавирусом заразилось 3226 человек. В больницах региона лечение продолжают 1065 человек, выздоровело на данный момент 2076 человек. За сутки в Крыму умерло три пациента с диагнозом COVID-19.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Данные министерства здравоохранения Крыма.
В Крыму зарегистрировали 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за 12 сентября. Из них 29 обратились к врачу самостоятельно, почувствовав себя хуже. 22 человека нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 26 при скрининге здорового населения.
В лабораториях провели 3761 тест на коронавирус за сутки.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе на 12 сентября новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 12 человек.
- Среди заболевших – 11 местных жителей в возрасте от 36 до 78 лет, и один приезжий. После выздоровления выписаны еще 10 человек, - сообщили в пресс-службе правительства города.
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