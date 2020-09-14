В Крыму продолжает действовать льготное кредитование для бизнесменов после пандемии

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Предприниматели оказались уязвимыми во время пандемии коронавируса, многим пришлось закрыть свое дело из-за убытков после введенных ограничений. Однако есть и те, кто продержался на плаву, пользуясь программами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Постановление Правительства РФ № 422). РНКБ Банк стал одним из участников госпрограммы, по которой представители МСП могут получить кредит под 0% годовых на сохранения занятости и выплату зарплаты сотрудникам.

По данным банка, от начала действия программы по сегодняшний день было выдано больше 960 кредитов под 0% на сумму больше 1,3 миллиарда рублей.

Еще одна госпрограмма поддержки бизнеса – выдача кредитов под 2% годовых на возобновление деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (Постановление Правительства РФ № 696). РНКБ подписал 4 тысячи договоров на общую сумму 5,78 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 сентября, по данным банка, было оформлено 474 кредита на сумму около 6 миллиардов рублей в рамках Постановления Правительства РФ № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке». Займы были выданы по льготной ставке 8,5% годовых.

- Поддержка малого и среднего предпринимательства в РНКБ – одна из ключевых задач, реализуемых в рамках госпрограмм и собственных программ банка, - говорит директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. - Кроме того, помимо льготных программ, связанных с поддержкой пострадавших от пандемии, с начала года выдано более 2000 кредитов представителям малого бизнеса на сумму около 2 млрд рублей, а представителям среднего бизнеса - 69 кредитов на сумму более 12 млрд рублей.

Подать заявку на предоставление кредита можно на сайте РНКБ, там же можно получить информацию об условиях кредитования и реструктуризации.