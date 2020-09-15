Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 сентября: за сутки выявили 40 зараженных

Зараженных становится все больше Фото: Архив "КП"

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что несмотря на рост заболевших коронавирусом в Крыму, власти не будут вводить ограничения для жителей полуострова, предприятий и школ. Однако все действующие на территории республики режимы продолжают сохраняться (масочный и режим повышенной готовности).

В крымском отделении Роспотребнадзора сообщили, что иммунитет к коронавирусу есть только у 4,3% жителей Крыма. В пробах морской и питьевой воды вируса не обнаружили.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находятся 2305 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому – 491 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

По данным ведомства, в стационарах находятся 1631 человек, лечение от коронавируса в медучреждениях проходят 1121 человек. С начала пандемии выписано с выздоровлением 2133 человека.

За 14 сентября в Крыму зарегистрировали 40 случаев коронавируса, 13 выявили при обращении за медпомощью, девять – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 18 – при скрининге здоровых людей.

С начала пандемии в Крыму зафиксировали 3341 человека с коронавирусом, выздоровели 2 133 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 14 сентября коронавирус в Севастополе подтвердили у 18-ти человек. Как сообщили в пресс-службе правительства города, заболевшими оказались люди от 10 до 82 лет, из них 17 – местные жители и один случай завозной. Выздоровели после перенесенного коронавируса два человека.

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