В Крыму стартовал первый WINfest

Все желающие могли заранее зарегистрироваться до начала мероприятия и забронировать себе уютное место.

В Крыму состоялся первый кинопоказ в рамках фестиваля кино под открытым небом WINfest. Фестиваль, организованный крымским мобильным оператором Win mobile, стартовал в Балаклаве - в одном из красивейших мест полуострова.

В минувшие выходные Win mobile собрал участников WinFest на одной из самых популярных площадок для отдыха крымчан - на виноградниках «Золотой Балки». Мы побывали на мероприятии, чтобы своими глазами увидеть, что представляет собой новый фестиваль. Тем более что вход на кинопоказ был бесплатный, все желающие могли заранее зарегистрироваться до начала мероприятия и забронировать себе уютное место «под солнцем», точнее – под луной, ведь фестиваль начался вечером, под звездным крымским небом.

На входе участников фестиваля встречал талисман оператора – добродушный и веселый ВИНтик, хорошо знакомый крымчанам по другим социальным акциям Win mobile. В последнее время число подобных акций заметно выросло, взять хотя бы выездные консультации «Мобильного офиса» – этот проект оператор реализует специально для жителей удаленных районов полуострова, желающих воспользоваться бесплатной услугой перехода к местному оператору связи с сохранением номера (MNP).

Кстати, в этот вечер всем абонентам Win mobile предлагался вкусный бонус в виде бесплатного попкорна, получить который можно было, скачав мобильное приложение K-mobile. Наш корреспондент не упустил случая и, вооружившись смартфоном, быстро стал обладателем не только заветного браслета на вход и теплого пледа, но и большого стакана ароматной «хрустяшки». На площадке фестиваля работал традиционный фудкорт, так что желающие перекусить чем-то, кроме попкорна, тоже не остались голодными.

Устроившись на уютных креслах-мешках, зрители под приятную музыку дожидались начала, а мы тем временем успели поговорить не только с участниками фестиваля, но и с его организаторами. Оказалось, что инициатива крымского мобильного оператора устроить бесплатный просмотр кино под открытым небом, нашла живой отклик не только у жителей Севастополя и Балаклавы, некоторые из зрителей специально приехали издалека.

Абоненты Win mobile получили бесплатный попкорн, установив на телефон специальное приложение.

Тем временем уже стемнело, начался фильм - «Помешанный на времени» с очаровательной Софи Тернер. Только представьте: на огромном экране идёт романтическая комедия, над головой у зрителей – высокое звёздное небо, а неподалеку (увы, социальную дистанцию никто не отменял) – добрые друзья и близкие люди. Думаем, что для счастливчиков, пришедших на открытие WinFest , этот вечер стал по-настоящему волшебным.

Впрочем, у тех, кто не успел приехать в эту субботу на старт фестиваля, есть еще возможность побывать на подобных кинопоказах: WinFest еще несколько недель будет проходить в разных уголках Крыма. Так что у всех желающих будет время провести тихий, приятный вечер в кругу друзей, семьи, под звездным небом в компании с Win mobile и хорошим фильмом.

О ближайших кинопоказах в рамках WinFest оператор сообщит дополнительно в своих официальных социальных сетях.