«Поиски крайнего»: Эксперт оценил причины, по которым Украина «потеряла» Крым

На Украине считают, что армию состав Вооруженных сил был "преступно" уменьшен в два раза Фото: Архив "КП"

В причинах «потери Крыма», которые озвучила украинская сторона, кроется перекладывание ответственности, уверен политолог Денис Батурин.

Накануне Государственное бюро расследований Украины пришло к выводу, что существует пять причин, по которым полуостров вошел в состав России, а украинская армия пришла в негодность.

По мнению политэксперта, киевские власти не видели необходимости в содержании вооруженных сил, так как ориентировались на стандарты НАТО.

- Уничтожение противовоздушной системы (ПВО) Крыма представлено в сообщении как сознательное действия страны. Но если учесть, что вооруженные силы были сокращены не только механически, но и финансово, то можно сказать, что это очень отразилось на ПВО «незалежной» в Крыму, ведь украинская армия была оснащена еще советским оружием, - отмечает политолог.

Эксперт отметил, что заявленная незаконная организация стратегических оборонных документов категорически невозможна, ведь это секретная сфера, к которой нет доступа.

- Все это говорит о том, что украинское государство не понимало смысл существования государственной обороны.

Поэтому, как заключает эксперт, теперь из-за безответственного отношения киевские власти пытаются найти крайних в ситуации 2014 года.

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