Около 11 тысяч детских банковских карт в Крыму назначены льготными для проезда

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В Крыму продолжается реализация проекта «Цифровая среда», в рамках которого в общественном транспорте можно расплатиться картой. По данным РНКБ Банка, детскими бесконтактными картами тоже можно расплачиваться в транспорте, прикладывая их к валидаторам. Также можно назначать детские карты льготными – с 1 сентября платежные средства могут выступать в качестве подтверждения на бесплатный проезд.

Как сообщают в РНКБ, выпущено больше 32 тысяч бесконтактных детских карт, из них около 11 тысяч назначены льготными.

Детской картой могут пользоваться школьники, относящиеся к льготной категории от 6 до 18 лет. Оформить ее может один из родителей. После выпуска платежного средства взрослые могут контролировать все финансовые операции, которые совершает ребенок, в мобильном приложении или с помощью смс/пуш-информирования. Детская карта является дополнительной к карте родителя.

КАК СДЕЛАТЬ ДЕТСКУЮ КАРТУ ЛЬГОТНОЙ

Право на бесплатный проезд в транспорте имеют члены многодетных семей и дети-сироты. Чтобы карта ребенка стала льготной, взрослый должен подать заявление в департамент (управление) труда и социальной защиты по месту жительства держателя карты. После того, как заявление будет обработано, родителю, к карте которого привязано детское платежное средство, придет СМС/ПУШ-сообщение от банка о назначении карты льготной. После этого ребенок, относящийся к льготной категории, может прикладывать карту «Мир» к валидатору в транспорте, и с нее не будут списываться деньги.

КАК ДЕТИ ЕЩЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТУ

Юные клиенты банка могут оплачивать с помощью карты покупки в торгово-розничной сети. В мобильном приложении «РНКБ 24/7» есть Детский модуль для контроля средств. Ребенок может тратить деньги и контролировать свои расходы. Кроме того, дети могут копить деньги на свою определенную мечту. В мобильном приложении можно открыть вклад «Копилка». С помощью этого дети могут учиться финансовой грамотности и достигать поставленных целей. В РНКБ отмечают, что открыто больше тысячи детских вкладов на 9,2 миллиона рублей.

- Около 40% детских карт в Крыму, эмитированных РНКБ, назначены льготными. Наличие у ребенка собственной банковской карты - это не только современный и удобный способ расчетов, но и реальная возможность формирования полезных финансовых привычек с детства, - отмечает заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - До конца этого года банк планирует увеличить эмиссию таких карт до 50 тысяч.