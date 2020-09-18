«Не берите с собой книги»: Житель Крыма дал советы тем, кого госпитализируют с коронавирусом

В больнице для заболевших коронавирусом особые порядки и правила.Фото: Dmitry Visota/ Facebook

Пандемия коронавируса цепко держится за земной шар, не ослабляя хватку. Крымский полуостров не стал исключением. Житель Симферополя, глава многодетного семейства, подхватив опасную заразу, попал в больницу. Испытав на себе все нюансы больничной жизни, мужчина решил облегчить жизнь другим. На своей страничке в Facebook он разместил пост - «Советы тем, кто окажется в больнице, выделенной под людей, схвативших коронавирус».

В инструкции всего 9 пунктов.

1. В палате нужен минимум вещей.

2. Ложку, вилку, кружку и чашку – лучше иметь свои.

3. Позаботьтесь о тройнике или удлинителе для подзарядки ноутбука, телефона и других гаджетов.

4. Если вы курящий, то закупите сразу двухнедельный запас сигарет. В больнице не принимают для передачи табачные изделия и скоропортящиеся продукты. Да и само курение запрещено.

5. Возьмите туалетную бумагу, салфетки, полотенца для тела и рук.

6. Не забудьте стиральный порошок или хозяйственное мыло, мыло для рук.

7. Захватите резиновые тапочки.

8. Не помешает в больнице и плед, хотя можно и обойтись.

9. Не берите с собой дорогие сердцу книги. Они останутся здесь. В больницах уже большая коллекция книг на любой вкус и цвет. Почему?

В день выписки все вещи изымаются, вам выдают халат. Одежда проходит мощную термообработку. Сотовые телефоны, ноутбуки, зарядные устройства, удлинители и все прочие вещи подвергаются длительному кварцеванию. Книги тоже кварцуют - каждую страницу/разворот по 1,5 часа, поэтому любимые романы и повести приходится оставлять в больничных стенах.

Все вещи, прошедшие обработку выдаются в выпускающем блоке, где выздоровевшие переодеваются перед выходом в свет.

- Все оставшиеся продукты, чай, сахар и прочую провизия запрещается выносить за пределы больницы, - сообщает автор. - Те, кого выписывают, приносят продукты питания, средства гигиены, книги в своеобразную «корзину взаимовыручки».

Напоследок крымчанин дает напутствие: - Будьте здоровы! Соблюдайте дистанцию, носите маски. Ну, а если попали уж, то ведите себя спокойно. Врачи очень вежливы и терпеливы, корректны и работают профессионально.

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