Частный детский сад в Крыму: Условия для ребенка и контроль родителей

Выбрать подходящий детский сад - настоящая удача для родителей и радость для самого ребенка.

Все лучшее - детям

Я – работающая мама и для меня очень важно, чтоб мой ребенок был в надежных руках, пока я нахожусь на работе. Поиск детского сада для своей дочери занял у меня достаточно много времени. Ведь, как говорится, все лучшее детям. Опыт посещения детских дошкольных учреждений как государственных, так и частных у нас большой. Это связано с переездом из одного региона в другой. Останавливаться на преимуществах государственных садов я не буду, так как родители чаще всего выбирают детский сад поближе к дому, учитывая количество свободных мест и рекомендации друзей.

Я же хочу рассказать о частных детских садах, которые берут немалые денежные средства за свои услуги. Итак, все по порядку.

Первое разочарование – дети без присмотра

Наша семья переехала в Симферополь два года назад, и тут же возник главный вопрос: в какой детский сад отправить ребенка? Я наткнулась на огромное количество предложений по оказанию услуг присмотра за детьми с разной ценовой политикой. Как принято в наше время, я опиралась не только на территориальное расположение, но и на отзывы, которые охотно оставляют родители.

Выбрав более-менее адекватный вариант, созваниваюсь с директором. Узнаю, что места в детском саду есть, нам необходимо написать заявление, принести все необходимые медицинские справки, внести спонсорский взнос – и добро пожалось в сад.

Чтоб разочароваться в этом детском саду, нам хватило трех месяцев посещения. Самой главной причиной было то, что однажды за ужином моя дочь рассказала мне, что сегодня они самостоятельно сидели в столовой и ждали, когда придет воспитательница. Так как я в курсе, что с детками в тот момент работал один педагог - она же нянечка, она же повар, она же воспитатель - я поняла, что дети остались без присмотра от слова «совсем». Слава богу ничего не произошло, но с этого момента поиски детского сада возобновились.

Родители могут наблюдать за ребенком в саду онлайн!

На семейном совете вновь поднялся вопрос: что же делать дальше? И мы решили изучить сайты всех возможных частных детских садов: узнать все нюансы, весь перечень услуг, сходить на экскурсию и задать вопросы лично директору сада.

Случайности не случайны, и на работе из разговора коллег я узнаю о том, что в Симферополе есть сеть частных детских садов «Ежик Сережик». Первым делом ищу их в социальных сетях. Узнаю о том, что можно прийти на экскурсию и узнать все более подробно.

Спальни в детском саду «Ежик – Сережик»

Первая встреча прошла положительно. Мне показали, где ребятишки кушают, занимаются, играют, спят, моют ручки и гуляют. Уже при входе я заметила камеру видеонаблюдения, конечно, поинтересовалась, кто следит и с какой целью. Оказалось, это онлайн-видеонаблюдение, а камеры расположены во всех основных зонах. В любое время родители в специальном приложении через свой гаджет могут посмотреть, чем занято их чадо в данный момент.

Кстати, в этом же приложении я могу узнать меню на сегодня, дополнительные занятия и посмотреть фотоотчет за каждый день. Ежедневно педагоги с профессиональным образованием - а это важно - проводят современные развивающие занятия.

С детьми работают опытные специалисты

В разговоре с директором я узнала, что по режиму дня в саду детки из младших групп отправляются спать сразу после обеда - в 12.30, старшие - в 13.00. При этом малышам разрешают брать с собой в кроватку любимую игрушку, с ней малыш засыпает спокойнее. А перед сном воспитатели читают спокойные и умиротворяющие сказки.

С детьми все время работают специалисты.

В детском саду «Ёжик-Серёжик» есть высококвалифицированный логопед-дефектолог-психолог с большим опытом работы. Логопед следит за развитием речи ребенка и вовремя выявляет возможные дефекты или трудности. Педагоги и воспитатели разработали очень интересную и деликатную программу для мягкой адаптации деток к общению в дошкольном учреждении. Регулярные занятия артикуляционной, пальчиковой гимнастикой, сенсорные занятия, занятия по методике М. Монтессори, рисование кварцевым песком, творческие и развивающие занятия научат самых маленьких держать ложку, тщательно мыть ручки, засучив предварительно рукава, проситься на горшок и остальным базовым навыкам самообслуживания.

Маленькие группы

В саду «Ежик – Сережик» постоянно обновляется оборудование и учебные материалы. Руководство внимательно следит и за питьевым режимом воспитанников. Дети с двух до семи лет должны получать от 1,2 л воды в день — не считая чая, соков и других напитков. Поэтому специально очищенная артезианская вода, которая соответствует действующим санитарным требованиям, доступна деткам в течение всего дня. Одна из важных особенностей - это МАЛОЧИСЛЕННЫЕ ГРУППЫ.

Детки могут развивать свои творческие навыки.

В группе обычно не больше 10-12 деток, в то время как с малышами работают не один, а несколько специалистов Такие условия позволяют обеспечить каждому ребенку повышенное внимание со стороны воспитателей, что благоприятно сказывается на развитии индивидуальных детских способностей.

Взвесив все «за», мы определились с выбором. Если Вы в поиске детского сада для своего ребенка, то поздравляю - Вы его нашли.

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КОНТАКТЫ

Адреса в Симферополе:

Ул. Дыбенко, 30

Ул. Гайдара, 3а

Запись на экскурсию по телефонам: +7(978)5741808 , +7(978) 5540062

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Подготовила: Мария ОРЛОВА