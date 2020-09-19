Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 сентября: 77 зараженных за сутки

Число инфицированных COVID-19 приближается к 4 тысячам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 2168 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 424 человека.

В стационарах находится 1681 человек, изолировали в обсерваторы 63 человека. Всего с начала периода наблюдений в Крыму зарегистрировано 3650 случаев новой коронавирусной инфекции. Лечение в медучреждениях республики проходят 1160 инфицированных, выписано с выздоровлением – 2393, из них 117 за минувшие сутки.

Данные Минздрава Крыма о заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ, АЛУТШЕ, ЕВПАТОРИИ, СИМФЕРОПОЛЕ, СУДАКЕ

За 17 сентября в Республике Крым зарегистрировали 77 случаев коронавируса, 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здорового населения.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Данные о количестве выявленных случаев коронавируса в Севастополе уточняются.

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